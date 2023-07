Daiņa Pundura smilšu skulptūra

FOTO. Skats kā no Marsa! Mākslinieks Dainis Pundurs radījis lielformāta vides objektu – smilšu skulptūru "Saulriets"







Arterritory.com galerijas/klejotājas projekta “Ūdens ir avota medus” ietvaros mākslinieks Dainis Pundurs radījis lielformāta vides objektu-smilšu skulptūru “Saulriets”.

Vides objekts “Saulriets” ir mākslinieka Daiņa Pundura atgriešanās Mazirbes pludmalē pēc 28 gadu pārtraukuma. Pirmo reizi procesuālus objektus no slapjām smiltīm viņš radīja 1995. gadā.

19. jūlijā Dainis saullēktā uzsāka darbu, saplūstot ar jūru, vēju un smiltīm, kas ir viņa instrumenti un līdzradītāji vienlaikus. 21. jūlija rītā pludmalē bija tapuši trīs sfēriski objekti, kuru virsma brīžiem līdzinājās Marsa ainavai, – to tapšanā līdzdarbojas vējš. Smiltis griežas vērpetēm un pāris minūšu laikā izklīdina jebkuru lieku līniju/pēdu. Dainis par to ir priecīgs, jo vēja māte ir faktūru virtuoze. Cilvēks var tikai vērot, skatīties, piefiksēt un mēģināt atdarināt. Un kamēr viņš to dara, viņa jau atkal ir solīti priekšā. Tā viņi saspēlējas un sarunājas. Viens otrā ieskatoties un ieklausoties.

Kā atzīst pats Dainis – patiesībā jau viņš nerada neko no jauna, tas viss jau ir, viņš tikai sakārto smiltis. Padara esošo redzamu. Lielākais izaicinājums ir nekļūdīties formas izmērā, jo katra no sfērām top tikai no smiltīm, kas rodamas konkrētajā vietā. Lielāko dienas daļu viņš rok, un atzīst, ka šajā procesā ir kaut kas pārlaicīgs. Reiz netālu no savas darbnīcas Mangaļsalā viņš esot vērojis taksīti, kas arī visu dienu racis – zigzagotus rakstus, dziļumā, ka ārā vien astes gals. Pilnīgi saplūdis ar savu nodarbi un visu pārējo aizmirsis. Dainim šķiet, ka rakšanā ir kaut kas pirmatnējs. Tā ir savveida pamatelements – fizisks un arī mentāls. Meditācija, izziņa, attīrīšanās, pazušana, saplūšana.

Daiņa Pundura radītais “Saulriets” ir tikpat izzūdošs kā mirklis, kad saule aizslīd aiz horizonta. Nav iespējams iepriekš paredzēt, kāds tas būs un cik ilgi jūrā un debesīs vēl būs jaušama tā atblāzma. Sfēru virspuse ir tikai to redzamā daļa. Ik pa mirklim to patina atsedz kādas zīmes, smilšu rakstus un teju līdz perfektumam gludi pulētas virsmas. Tas viss mainās ik mirkli, nepārprotami atgādinot, ka ir tikai “šeit un tagad.” Un vērotājs, kas to visu pieredz, pamana un vērojot rada.

Daļu “Saulrieta” tapšanas mirkļu fotogrāfijā fiksējis mākslinieks un arhitekts Pauls Rietums.

21.un 22.jūlijā, izstādes “Ūdens ir avota medus” ietvaros, līdzās keramiķes Valdas Podkalnes trauslajiem porcelāna objektiem, Daiņa Pundura keramikas darbiem, Paula Rietuma risogrāfijām, kā arī reģiona pazīstamākās keramikas darbnīcas “Ciparnīca” (Talsi) veidotajiem priekšmetiem, tās apskatāmas Tīklu šķūnī Mazirbē.