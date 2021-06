Šodien dienas vidū visā Latvijā būs iespējams novērot daļēju Saules aptumsumu, aģentūru LETA informēja Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) un SIA “StarSpace”.

LAB skaidroja, ka tas būs vidēja izmēra aptumsumu, jo maksimālajā brīdī būs aizsegta trešdaļa Saules diametra.

Aptumsuma sākums Rīgā būs plkst.12.54, maksimālā fāze, kad aizklāts 31% Saules diametra, būs plkst.14.02, bet tas noslēgsies plkst.15.09. Citās Latvijas vietās nedaudz atšķirsies gan norises laiki, gan maksimālā fāze.

Liepājā viss notiks sešas minūtes agrāk, bet fāze būs līdzīga kā Rīgā. Kolkā viss notiks četras minūtes agrāk, bet maksimālā fāze būs 33%. Līdzīga fāze būs Rūjienā, bet notikuma laiki līdzināsies momentiem Rīgā. Savukārt Daugavpilī notikumi būs piecas minūtes vēlāk nekā Rīgā, bet fāze būs mazāka – 28%.

Latvijā daļējie Saules aptumsumi ir novērojami reizi divos līdz sešos gados. Iepriekšējais daļējais Saules aptumsums Latvijā bija novērojams 2018.gada 11.augustā, bet nākamais ir gaidāms jau samērā drīz – 2022.gada 25.oktobrī, kad Mēness aizsegs vairāk nekā pusi Saules diametra.

2021.gada 10.jūnija saules aptumsuma rinda (Katrs kadrs uzņemts ik pa aptuveni 10 minūtēm)#saulesaptumsums

Sequence of solar eclipse photos of 10 June 2021 (Each frame is captured every approximately 10 minutes)#SolarEclipse #solareclipse2021 pic.twitter.com/0JiAJ6Lw92

— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) June 10, 2021