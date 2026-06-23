Saulgrieži Turaidā

FOTO. Šogad iemesls priecāties. Laika prognoze Jāņu dienai 0

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LETA
14:42, 23. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Jāņu nakts aizritēs bez nokrišņiem, tomēr mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Pūšot lēnam vējam, naktī dažviet veidosies migla. Gaiss atdzisīs līdz +9…+13 grādiem, bet Kurzemē – līdz +12…+16 grādiem.

Rīgā Jāņu nakts būs bez lietus un ar lēnu vēju. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma +12…+14 grādu robežās.

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Jāņu dienas pirmajā pusē mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, taču dienas otrajā pusē debesis skaidrosies. Vietām, galvenokārt valsts austrumos, mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem. Gaiss iesils līdz +19…+23 grādiem, bet vietām Vidzemē gaisa temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka.

Dienas vidū, uzspīdot saulei, ultravioletais starojums sasniegs vidēji augstu līdz augstu līmeni.

Rīgā Jāņu diena iesāksies ar samērā mākoņainu laiku, tāpat iespējams īslaicīgs lietus. Dienas gaitā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz +22…+24 grādiem.

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