“Tā nav tukša runāšana. Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijā sāk piepildīties!” Par ko brīdina sintoptiķis Vīksna? 0

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LA.LV
0:10, 13. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Klimata pārmaiņu scenāriji, par kuriem zinātnieki runāja jau pirms vairākiem gadiem, Latvijā sāk piepildīties, tā TV24 raidījumā “Klimata balss” atzina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Prognožu un klimata daļas vadītājs Andris Vīksna.

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“Šobrīd mēs kā meteorologi varam teikt – mums par laimi, bet sabiedrībai, iespējams, diemžēl – klimata pārmaiņu scenāriji piepildās,” norādīja eksperts.

Viņš skaidroja, ka jau iepriekšējos Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) ziņojumos tika izstrādātas nākotnes klimata projekcijas, un pašlaik redzams, ka Latvijas reģionā tās izrādījušās samērā precīzas. “Tas nozīmē, ka mūsu prognozes ir piepildījušās un tā nav tukša runāšana,” uzsvēra Vīksna.

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Runājot par nākotni, eksperts atzina, ka pašreizējie scenāriji joprojām ir visai pesimistiski. Saskaņā ar prognozēm līdz gadsimta beigām vidējā gaisa temperatūra Latvijā varētu būt par 3 līdz 5 grādiem augstāka nekā pašlaik. Tas ir būtisks pieaugums, ņemot vērā, ka kopš pagājušā gadsimta vidus temperatūra paaugstinājusies aptuveni par 1 līdz 1,5 grādiem.

Vienlaikus Latvijā gaidāms arī ievērojams nokrišņu daudzuma pieaugums, īpaši ziemā. Pēc prognozēm ziemas mēnešos nokrišņu daudzums varētu pieaugt par 40 – 50 %.

Savukārt vasarās sagaidāma lielāka laikapstākļu mainība. Biežāk varētu veidoties spēcīgi pērkona negaisi un intensīvas lietusgāzes.

Vīksna gan uzsvēra, ka klimata pārmaiņu scenāriji nav saistīti tikai ar meteoroloģiju. Tajos tiek ņemti vērā arī dažādi sabiedrības attīstības faktori, tostarp mobilitātes paradumi, cilvēku dzīvesveida izmaiņas un enerģijas patēriņa tendences.

Projektu „Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

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