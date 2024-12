Atklāta publiskā slidotava Esplanādē

Svinīgi atklāta publiskā slidotava Esplanādē. Baudīt ziemas priekus Rīgas iedzīvotāji un viesi varēs līdz pat 1. martam. Slidotavā pieejama arī inventāra noma, tā portālu LA.LV informēja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Sindija Grāvere.

“Rīgas Ziemassvētku tirdziņš jau ir atzīts par vienu no skaistākajiem un interesantākajiem Eiropā. Tagad laiks Rīgas slidotavai iemantot apmeklētāju atsaucību un tiekties pretī atpazīstamībai līdzās slidotavām citās Eiropas pilsētās, piemēram, Amsterdamā, Berlīnē, Helsinkos, Londonā un citviet. Rīga šogad atjauno tradīciju un atkal veido pilsētas slidotavu, kur izkustēties ikvienam – lai daudz apmeklētāju, lai asas slidas un lai droša slidošana!” saka Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Pasākuma laikā Rīgas Hokeja skolas audzēkņi un treneris Oļegs Sorokins atklāja slidotavu noslidojot pirmo apli.

Slidotava darbosies līdz 1. martam Esplanādē pie J. Raiņa pieminekļa apkārt rožu dobei. Plānots, ka slidotava Esplanādē darbosies nākamās trīs sezonas (2024./2025.gads, 2025./2026.gads un 2026./2027.gads). Slidotavas darbības režīmu būtisks ietekmējošs faktors būs meteoroloģiskie apstākļi.

Slidotavas izmantošana interesentiem ar personīgo inventāru ir bez maksas, bet par maksu ir pieejama arī slidu un palīginventāra noma. Pieaugušajiem nomas izmaksas par vienu slidu pāri ir 2,49 eiro stundā un bērniem 2,00 eiro. Slidotavā iespējams iznomāt publiskai slidošanai paredzētās slidas.

Slidotavā atrodas arī apsildāmas garderobes un labierīcības.

Slidotava darbosies katru darba dienu no plkst. 11.00 līdz 22.00 un brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 22.00. Lūgums ņemt vērā, ka slidotavas profilaktiskā apkalpošana plānota laikos no plkst. 13.00 līdz 14.00, no plkst. 16.00 līdz 17.00 un no plkst. 19.00 līdz 20.00. Šajā laikā slidotava nebūs pieejama apmeklētājiem.

Slidotavas teritorija tiks noformēta ar rotājumiem, savukārt tuvāk Ziemassvētkiem, lai raisītu svētku noskaņojumu, slidotava iegūs vēl krāšņāku noformējumu.