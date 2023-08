Vētrā cietušie stārķi

FOTO. “Tie stārķu salauztie spārni… tie ir amputējami. Viņi lidot nekad vairs nevarēs, līdz ar to atgriezties dabā arī ne.” Glābj negaisa laikā cietušos stārķus Ieteikt







Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs “Ežu hospitālis” savā “Facebook” platformā esošajā lapā, vakar vēlā vakara stundā dalījās ar skaudru ziņu.

“Varam teikt, ka šodien mēs visi piedzīvojām kaut ko pavisam biedējošu un neierastu, kas nodarīja lielu postu. Kāds tika cauri vien ar izbīli, bet kādam tika apskādēta mašīna, kādam izpostītas viņa mājas, bojā gāja raža saimniecībās un kādam – tika atņemta dzīvība. Vēl vakardien tie paspēja pasildīties saulītē, bet šodien dvēselītes jau ir ceļā uz debesīm.

Bojā gājuši neskaitāmi stārķi, dzīviem palikušajiem – lielākoties katram vairs tikai pa vienam spārnam, kāds smagi sasities, kāds apātisks un sāpju agonijā. Šobrīd apsekojām pirmo teritoriju, bet zinām, ka šis nav viss.. Mēs nezinām, cik gara būs šī nakts, lai glābtu tos, kas vēl glābjami un nezinām, ar cik kuplu stārķu pulku atgriezīsimies mājās. Ir jāpalīdz tiem, kas palikuši dzīvi – izvērtējot to veselības stāvokli un lemjot par turpmāko rīcību, kas būtu vispiemērotākā katram putnam, kā arī – mēs nespējam bojā gājušos vienkārši atstāt guļam uz lauka.”

Portāls LA.LV sazinājās ar “Ežu hospitāļa” vadītāju, veterinārārsti Ingvildu Aumeisteri. Viņa stāsta, ka palīdzības misija uz biedrību atvestajiem stārķiem ilgusi līdz pat plkst.9.00. Viņa gulējusi vien pāris stundas un tagad jau atkal gatava doties palīdzēt cietušajiem putniem.

Naktī atvesti stārķi no Bukaišu, Penkules pašvaldībām. Tie putni, kurus bijis labāk pamanīt no ceļa.

“Naktī es atvedu sešus. Šodien man atnāca ziņa, ka tur vēl viens staigā ar aizlauztu spārnu. Pārējie radinieki šim putnam tajā vietā ir miruši. Tam es došos pakaļ pēcpusdienā. Patlaban stārķis tiek pieskatīts. Cilvēki, kas tur dzīvo, minēja , ka bojā varētu būt gājuši kādi desmit stārķi. Es vakar tur biju tumsā. Es domāju, ja pa tajā posmā līdz Bukaišiem, beigto un cietušo putnu varētu būt krietni vairāk. Šie bija ceļmalā un bija labāk redzami. Tajā vietā arī staigārt bija ļoti grūti, jo dubļi pie zābakiem lipa klāt tā, ka kājas pacelt īsti vairs nevarēja jau pēc 20 – 30 soļiem. Tas bija diezgan grūts pasākums vakarā.“

Diemžēl prognozes par atgriešanos savvaļā šiem putniem ir gana bēdīgas. Dabas stihijas dēļ, būs stārķi, kuri vairs nekad nespēs lidot, skaidro Ingvilda.

“Tie stārķi, kuriem ir salauzti spārni..tie ir amputējami. Viņi lidot nekad vairs nevarēs, līdz ar to atgriezties arī dabā. Tādā izpratnē, kā mēs to domājam. Tādi ir trīs. Divi no stārķiem šobrīd ir apdulluši no tā, kas notiek apkārt. Es viņiem nekonstatēju nekādus bojājumus. Viens ir diezgan kritisks. Arī nekādus lūzumus viņam nekonstatēju, bet, iespējams, viņš ir guvis iekšējus sasitumus, galvas trauma, vai bijis sapiņķējies elektrības vados. Šis stārķis atrodas boksā pie skābekļa pārsvarā. Viņam nepieciešama tāda intensīvāka aprūpe nekā pārējiem.“

Ingvilda arī norāda, ka šajā laikā, kad valstī ir stingri ierobežojumi saistībā ar putnu gripas izplatību, viņa ievēro maksimālus drošības pasākumus, glābjot stārķus. Izmanto gumijas cimdus, kā arī aizsargbrilles, jo putns var arī ieknābt. Viņa uzņemas risku uz saviem pleciem, kā arī cietušos putnus tur karantīnā.

Tikmēr Pārtikas un veterinārais dienests sarunā ar portālu LA.LV aicināja cilvēkus nebūt pārgalvīgiem. Ja ieraugāt cietušu vai mirušu putnu, nekavējoties ir jāsazinās ar konkrēto pašvbaldību vai pašvaldības policiju, lai viņi savukārt uzrunātu biedrību, patversmi vai uzņēmumu, ar kuru ir noslēgts līgums par mirušo dzīvnieku un putnu savākšanu. PVD arī nav saņemta nekāda informācija par dabas stihijas laikā cietušiem mājlopiem vai citiem dzīvniekiem.

Tikmēr “Ežu hospitālis” putnu glābšanas misiju turpina. Un “Facebook” norāda: ”Līdz ar to, mūsu kuplais pulks kļūs vēl kuplāks un, tā kā šis mūs pārsteidza pavisam nesagatavotus, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja kāds spētu mūs finansiāli atbalstīt. Par precīzāku veselības stāvokli, traumām, dzīvajiem un bojā gājušajiem, un attiecīgi – vajadzībām, mēs spēsim komentēt tikai tad, kad visi putni būs nonākuši drošībā, kas šobrīd ir pats galvenais! Mēs darīsim visu, lai palīdzētu traumētajiem putniem un cerēsim, ka tiem, kas šo vētru neizturēja, pēdējais lidojums uz debesīm būs krietni mierīgāks.”

Ziedojumiem pieejams konts:

Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs “Ežu Hospitālis”

LV24HABA0551054796534