Rīgā un Jūrmalā notiks prestižais skaistumkonkurss “Miss & Mrs. Elite Beauty Queen 2022”

FOTO. Ukraiņu supermodele Anna Gomonova ieradīsies Rīgā ar prestižu skaistumkonkursu







Pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijā atgriežas pasaules līmeņa skaistumkonkurss “Miss & Mrs. Elite Beauty Queen 2022”, kas Rīgā un Jūrmalā notiks no 1. augusta līdz 6. augustam. “Ņemot vērā saspringto, mainīgo un traģisko situāciju Ukrainā, cilvēki baidās braukt uz Latviju,” saka biedrības “Elite Beauty Queen” valdes priekšsēdētājs Mainots Vecvagars.

Uz Latviju pošas dalībnieces no Filipīnas, Indijas, Beļģijas, Nīderlandes, Igaunijas, Spānijas, Kanāriju salām. “Ņemot vērā Covid-19 un tagad arī Krievijas un Ukrainas kara sekas, prognozēt konkrētu dalībnieču skaitu ir ļoti grūti,” piebilst biedrības direktore Dina Ikauniece.

“Mums arī nav izvēles, īpaši, ja gribi palikt starptautisko skaistumkonkursu elitē un apritē,” saka Vecvagars piebilstot – “man ir milzīgs prieks, ka uz Latviju brauks uzņēmēja, supermodele un skaistumkonkursa mūza Anna Gomonova, kurai šobrīd uzturēšanās atļauja ir Spānijā”.

Vecvagara un Gomonovas draudzība aizsākās Indijas galvaspilsētā Ņūdeli. “Es biju kāda skaistumkonkursa režisors, bet Anna dalībniece. Toreiz gan mūsu ceļi šķīrās, bet vēlāk nolēmām strādāt vienā komandā. Esmu pateicīgs liktenim par šo tikšanos, tā izrādījās liktenīga! Nemainīgi ejam vienā virzienā,” nosaka Vecvagars.

Skaistumkonkursa “Miss & Mrs. Elite Beauty Queen 2022” rīkotāji pauž, ka šobrīd nav iespējams prognozēt, vai Rīgā ieradīsies “Mrs. Elite Beauty Queen 2019” Jūlija Simuņina, kas pēc uzvaras konkursā kļuva par Kijevas pilsētas mērijas deputāti.

Šogad pirmoreiz skaistumkonkursa vēsturē dalībniecēm uzvarētāju kroņi tiks vienlaicīgi pasniegti uzreiz trīs nominācijās:

– ”Mrs. Elite Beauty Queen” (no 19 līdz 38+ gadiem, precējusies, neprecējusies, šķīrusies);

– “Miss Elite Beauty Queen” (no 15 līdz 29 gadiem, neprecējusies);

– JAUNUMS ! “Elite Beauty Queen Qlassique 2022” (no 38+ gadiem, precējusies, neprecējusies, šķīrusies).

Šobrīd turpinās atlase Latvijā. Pagaidām skaistumkonkursa žūrija vēl nav apstiprinājusi nevienu dalībnieci no Latvijas, tāpēc pieteikšanās notiek zīmola mājas lapā: www.elitebeautyqueens.com.

Starptautiskā skaistumkonkursa dalībnieces demostrēs stilizētus nacionālos tērpus, būs iznāciens peldkostīmos un vakarkleitās, kā arī neizpaliks talantu šovs.

Atgādinām, ka par pirmā starptautiskā skaistumkonkursa “Miss & Mrs. Elite Beauty Queen” uzvarētāju 2018. gadā tika kronēta divu meitiņu māmiņa no Ukrainas Marina Kiseļeva.