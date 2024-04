Unikālā zemūdens talka Jelgavā pulcē vairāk nekā 20 ūdenslīdējus, kas no Driksas izceļ simtiem kilogramu atradumu

Jelgavā aizvadīta unikāla zemūdens talka, kurā upes gultnes tīrīšanas darbos iesaistījās vairāk nekā 20 ūdenslīdēju, ūdens mednieku un vairāki desmiti palīgu krastā. Vēsturiski tirgus rati, Latvijas ražotāja «Straume» elektriskā rotaļlieta, boulinga bumba, reklāmas stends, podziņu telefons un automašīnu riepas – tie ir tikai daži no kopumā simtiem kilogramu gružu, kas sestdien Jelgavā atrasti un nogādāti krastā Driksas upes gultnes tīrīšanas laikā.

Plaša mēroga zemūdens talkai Jelgavā tika izvēlēts Driksas upes posms no viesnīcas «Jelgava» līdz pilsētas tirgum. No pulksten 11 ūdenslīdēji un ūdens mednieki pamīšus devās ūdenī, lai secīgi pa posmiem sakoptu un atbrīvotu upes gultni no dažādiem atkritumiem. «Jāatzīst, ka šoreiz mūs ļoti pievīla laikapstākļi – ūdens temperatūra bija optimāla, aptuveni septiņi grādi, taču vējš un spēcīga straume ļoti apgrūtināja darbu.

Redzamība zem ūdens bija vien aptuveni 10 centimetri, un tas nozīmē darbošanos teju uz tausti,»

atzīst zemūdens talkas koordinators jelgavnieks Šota Plijevs, skaidrojot: ierastā redzamība šajā upē ir ap metru, tāpēc šoreiz drošības apsvērumu dēļ, vairāki pieteikušies daiveri nevarēja piedalīties zemūdens darbos.

Neskatoties uz negaidīti sliktu redzamību, pieredzējušie ūdenslīdēji ar skābekļa baloniem tomēr pieņēma izaicinājumu izzināt upes gultnes dzīlēs esošās vēstures liecības un rezultātā nogādāja krastā daudzveidīgus atradumus. To starpā bija gan nelielāki priekšmeti – sieviešu kurpes, segas, matrači, apģērbs, somas, pudeles, boulinga bumba, plēves, gumijas caurules – gan arī desmitiem dažāda izmēra automašīnu riepu, metāla stabu, barjeru, liela izmēra atkritumu urnas, velosipēdu rāmji, krēsli un arī masīvkoka baļķis.

Zemūdens darbu laikā krastā nogādātas arī metāla kastes, kurās, iespējams, agrāk piegādāja pienu blakus esošajā skolā. Viens no lielākajiem zemūdens talkas lomiem bija arī aptuveni 100 kilogramu smagie vēsturiskie tirgus rati, kurus savulaik, iespējams, izmantoja gaļas izstrādājumu pārvešanai. Šo un arī citu smagumu izcelšanai nāca palīgā arī specializēta tehnika – auto, kas aprīkots ar vinču un trosi.

Izceltie gruži sākotnēji tika izvietoti upes krastā pie gājēju ceļa, tādējādi pasākuma apmeklētāji varēja redzēt katrā upes posmā uzietos atradumus. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) studentu pašpārvaldes pārstāvji, palīdzot savākt atkritumus krastā, bija radoši un no dažām atrastajām mantām – džinsa un auduma biksēm, džemperiem, žaketes, somas un grāmatas – izveidoja arī īpašu kolāžu.

Pasākuma izskaņā šie un daudzi citi atradumi piepildīja septiņus kubikmetrus apjomīgo konteineru. Vēl bez lietpratējiem zemūdens darbos, upes krasta tīrīšanu veica arī specializēta tehnikas vienība, kas ar grābeklim līdzīgu kausu no ūdens izcēla dažādus akmeņus un citus atkritumus, kā arī veica krasta apauguma novākšanu.

«Šodien uzskatāmi redzējām, ka kopīga darba rezultātā niršana ar akvalangu var būt ne tikai aizraujošs hobijs, bet arī sabiedriskais darbs ar pievienoto vērtību. Driksas upe ir kļuvusi tīrāka un par to jāsaka paldies visiem dalībniekiem, kas atrada laiku un iesaistījās,» tā Š.Plijevs, akcentējot: ņemot vērā atsaucību, šādas iniciatīvas viennozīmīgi tiks turpinātas arī nākotnē.

Jāatgādina, ka pasākumu Jelgavā organizēja ūdenslīdēji sadarbībā ar biedrību «Par zaļo enerģiju Latvijai» un LBTU studentu pašpārvaldi. Pilsētā ir vairāki entuziasti, kuriem niršana ar akvalangu ir hobijs, un Lielās talkas dienā tie apvienoja spēkus ar citiem lietpratējiem, lai zemūdens pasauli ne vien izzinātu, bet arī sakoptu un atbrīvotu no dažādiem atkritumiem.