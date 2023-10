FOTO. VIDEO. “Hamas” rīta uzbrukumā Izraēlai 250 upuru, ap 1500 ievainoto; vakarā – jaunas raķešu apšaudes. ASV sola palīdzēt

Sestdien notikušajos palestīniešu grupējuma “Hamas” uzbrukumos Izraēlai nogalināti vismaz 200 cilvēki un vēl 1100 cilvēki nogādāti slimnīcās, paziņoja Izraēlas Veselības ministrija. “Hamas” ziņo, ka izšautas 5000 raķetes. Sabiedriskā raidorganizācija “Kan” vēsta, ka desmitiem ievainoto stāvoklis ir kritisks. Sagaidāms, ka upuru skaits vēl pieaugs.

Palestīniešu kaujinieki sestdienas rītā veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlā. Izraēlas armija pavēstīja, ka kaujinieki izšāvuši 2200 raķešu.

Tāpat kaujinieki no palestīniešu anklāva iekļuvuši Izraēlā vairākās vietās. Kā pavēstīja Izraēlas armijas preses pārstāvis, palestīniešu kaujinieki iekļuvuši Izraēlā ar paraplāniem, pa jūru un pa sauszemi.

‘We want the international community to stop atrocities in Gaza against the Palestinian people.’

After the killing of innocent Israeli citizens, Mohammed Deif, the Hamas military commander, says:

Gaza is currently under heavy Israeli airstrikes.

Citizens in the Sultanate of Oman take to the streets, raise Palestinian flags, and chant demanding that the doors of “jihad” be opened. #Hamas #Israel #طوفان_الأقصى #طوفان_القدس pic.twitter.com/yP0A8h03DN

Tāpat Izraēlas karavīri vairākās vietās iesaistījušies kaujās ar iebrucējiem.

Izraēlas armija atzīst, ka “Hamas” tur gūstā Izraēlas civiliedzīvotājus un karavīrus

Izraēlas armija atzinusi, ka grupējums “Hamas” Gazas joslā tur gūstā Izraēlas civiliedzīvotājus un karavīrus. Armija apstiprināja “Hamas” apgalvojumus, ka tās kaujinieki ir nolaupījuši vairākus izraēliešus pēc tam, kad viņi bija iefiltrējušies Izraēlā un ielauzušies Izraēlas kopienās valsts dienvidos.

Sīkāku informāciju armija nesniedza, atsakoties sniegt komentārus par to, cik izraēliešu ir sagūstīti.

“Hamas” apgalvo, ka gūstā saņemti 53 “karagūstekņi”.

Kaujinieki atkal no Gazas joslas izšāvuši raķetes uz Izraēlu

Kaujinieki sestdienas vakarā atkal no Gazas joslas izšāvuši raķetes, kas trāpījušas vairākās vietās Izraēlā, tostarp Telavivā, ziņo Izraēlas glābšanas dienests “Magen David Adom”(MDA). Organizācija kā skartās teritorijas minēja Telavivu, Rišonlecijonu un Batjamu.

Lielākā daļa neatliekamās palīdzības izsaukumu bija saistīti ar Batjamas rajonu, norādīja MDA. Glābēju komandas pārmeklē arī citas teritorijas, no kurām ir ziņojumi par cietušajiem.

Sociālajā tīklā “Telegram” grupējums paziņoja, ka tā bija “atbilde uz Gazas pilsētas centrā esošā dzīvojamā torņa bombardēšanu”.

Izraēlas armija: Kaujas turpinās 22 vietās

Sestdienas vakarā 22 vietās turpinās kaujas starp grupējuma “Hamas” kaujiniekiem un Izraēlas spēkiem, paziņoja Izraēlas armija. “Mēs cīnāmies 22 vietās,” pavēstīja armijas preses pārstāvis Daniels Hagari.

"Ir kopienas, kas ir atbrīvotas no teroristiem, bet mēs vēlamies papildu pārbaudes, lai par to pasludinātu," sacīja Hagari.

Visās teritorijās ir izveidoti ceļu bloķēšanas punkti.

Hagari brīdināja, ka izplatās daudz viltus ziņu par kaujām. “Tika teikts, ka nolaupīts [augsta ranga ģenerālis] Nimrods Aloni, bet tā nav taisnība. Viņi teica, ka nolaupīts [Gazas divīzijas komandieris] Avi Rosenfelds, tā nav taisnība.”

Gazas joslā nogalināti 198 palestīnieši un 1610 ievainoti

Gazas joslā sestdien nogalināti vismaz 198 palestīnieši un 1610 ievainoti, ziņo radikālā islāmistu grupējuma “Hamas” kontrolētās Gazas joslas Veselības ministrija.

Ministrija nesniedza datus, kurās vietās cilvēki gājuši bojā, kā arī to, vai tie bijuši “Hamas” kaujinieki vai civilisti.

Palestinian terror groups release a video showing a large group of Israeli women that they have captured and taken back to Gaza pic.twitter.com/fxeUaqrhJ0

ASV aizsardzības ministrs: ASV dos Izraēlai visu nepieciešamo aizsardzībai

ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins sestdien pēc grupējuma “Hamas” uzbrukuma atkārtoja ASV apņemšanos atbalstīt Izraēlu, un pavēstīja, ka ASV nodrošinās, lai Izraēlas rīcībā ir viss nepieciešamais savai aizsardzībai.

“Tuvākajās dienās Aizsardzības ministrija strādās, lai nodrošinātu, ka Izraēlas rīcībā būtu viss nepieciešamais, lai sevi aizstāvētu un aizsargātu civiliedzīvotājus no vardarbības un terorisma,” paziņoja Ostins.

Dear humans, these are Hamas terrorists who want to destroy the world and humanity Israel has the right to eliminate all these terrorists so ruthlessly because they do not have the right to survive in this beautiful world #Israel #TelAviv #AlAqsaFlood #IronDome #Gaza pic.twitter.com/CtAVG1F5H5

Viņš sacīja, ka

Ostins izteica līdzjūtību to cilvēku ģimenēm, kuri cietuši “šajā šausmīgajā uzbrukumā civiliedzīvotājiem”.

Palestinian terrorists captured an Israeli woman and took her hostage. Just hear her screams. Very Shamefull and Some People Still Stand With Them #IsraelUnderAttack ॥ #Netanyahu ॥ #Gaza ॥ #Hamas ॥ #Israel ॥ #jerusalem ॥ #Palestinian #Israel_under_attack

Rietumi nosoda “Hamas” uzbrukumus Izraēlai

Rietumvalstis sestdien asi nosodīja palestīniešu grupējuma “Hamas” veiktos uzbrukumus Izraēlai.

Šī šausminošā vardarbība ir nekavējoties jāpārtrauc. Terorisms un vardarbība neko neatrisina. ES pauž solidaritāti ar Izraēlu šajos grūtajos brīžos,” paziņoja ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels.

“Es viennozīmīgi nosodu “Hamas” teroristu sarīkoto uzbrukumu Izraēlai. Tas ir terorisms savā visbriesmīgākajā izpausmē. Izraēlai ir tiesības aizsargāties pret šādiem briesmīgiem uzbrukumiem,” pavēstīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.

Breaking Israel: Palestinians celebrate the attacks and slaughter of Israeli civilians. #IsraelUnderAttack #PalestinianTerrorists pic.twitter.com/eovJMp4Y5h

Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bēraboka norādīja, ka

un “starptautiskajās tiesībās garantētās tiesības aizsargāties pret terorismu”.

Francija pauda “pilnīgu solidaritāti ar Izraēlu un cietušajiem” un uzsvēra “absolūtu noraidījumu terorismam”. Francijas prezidents Emanuels Makrons pavēstīja, ka “stingri nosoda” uzbrukumus.

Arī Itālija atbalstīja “Izraēlas tiesības aizstāvēties” pret “brutālo uzbrukumu”.

NEW: Hamas is currently going on a killing spree, murdering men, women and children in Israel and parading dead bodies around.

This is the most serious escalation between Israel and Hamas since the 10-day war in 2021.

The attack from Hamas, who is funded by Iran, comes just… pic.twitter.com/Paxe5eyD27

