Izraēlas armija izsludina "gatavību karam" pēc "Hamas" uzbrukuma

VIDEO. FOTO. “Hamas” izšauj uz Izraēlu 5000 raķešu. Izraēla pasludina: “Mēs esam karā”, notiek mobilizācija Ieteikt







Izraēlas aizsardzības spēki sestdien paziņoja, ka, reaģējot uz negaidīto uzbrukumu no Gazas joslas, tie izsludina “gatavību karam”. Aizsardzības ministrs Joavs Galants ir apstiprinājis armijas rezervistu iesaukšanu. Kā pavēstīja armijas preses pārstāvis, tiks iesaukti tūkstošiem rezervistu. Galants norādīja, ka palestīniešu grupējums “Hamas” ir sācis karu pret Izraēlu.

“”Hamas” šorīt pieļāva smagu kļūdu un uzsāka karu pret Izraēlas valsti,” teikts Galanta paziņojumā. “Karaspēks cīnās pret ienaidnieku visās vietās.”

⚡️#BREAKING A Palestinian bulldozer removing the separation wall on the Gaza Strip border. pic.twitter.com/PHd2AR2VKe — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu sestdien pēc palestīniešu kaujinieku uzbrukuma no Gazas joslas paziņoja, ka Izraēla atrodas karā. “Izraēlas pilsoņi. Mēs esam karā, nevis operācijā, nevis eskalācijā, bet karā,” videouzrunā pavēstīja Netanjahu. “Šorīt “Hamas” veica slepkavniecisku pārsteiguma uzbrukumu Izraēlas valstij un tās pilsoņiem. Mēs esam tajā jau kopš agra rīta.”

Pēc Netanjahu teiktā, viņš sasaucis drošības sistēmas vadītājus, devis rīkojumu attīrīt apmetnes no teroristiem, kā arī

devis pavēli veikt plašu rezerves mobilizāciju un “sākt atbildes karu ar tādu spēku un vērienu, kādu ienaidnieks vēl nekad nav pieredzējis”.

“Ienaidnieks maksās cenu, kādu viņš nekad nav zinājis. Tikmēr es aicinu visus Izraēlas pilsoņus stingri ievērot armijas un Iekšlietu pavēlniecības norādījumus,” sacīja premjers. “Mēs esam karā, un mēs tajā uzvarēsim.”

Galants izsludināja “īpašu drošības situāciju” 80 kilometru zonā no Gazas joslas, ļaujot Izraēlas armijai labāk aizsargāt civiliedzīvotājus. Izraēlas pierobežas reģiona iedzīvotājiem tika ieteikts neatstāt savas mājas.

Izraēlas bruņotie spēki ir sākuši veikt atbildes gaisa triecienus Gazas joslā un ir brīdinājuši, ka “Hamas” samaksās ļoti smagu cenu.

Sestdienas rītausmā palestīniešu kaujinieki no Gazas joslas uz Izraēlu izšāva simtiem raķešu, nogalinot vienu cilvēku un 15 ievainojot.

Tāpat kaujinieki no palestīniešu anklāva iekļuvuši Izraēlā vairākās vietās. Kā pavēstīja armijas preses pārstāvis, palestīniešu kaujinieki iekļuvuši Izraēlā ar paraplāniem, pa jūru un pa sauszemi.

Raķetes kaujinieki sāka šaut ap plkst.06.30 no vairākām vietām palestīniešu teritorijā un tās pēc tam tika raidītas vēl vairākas reizes.

Izraēlas dienvidu un centrālajā daļā skanēja gaisa trauksmes sirēnas, un Izraēlas armija aicināja iedzīvotājus atrasties patvertnēs.

Izraēlas armija pavēstīja, ka kaujinieki izšāvuši 2500 raķešu, bet

palestīniešu islāmistu grupējuma “Hamas” bruņotais spārns paziņoja, ka tas ir atbildīgs par uzbrukumu, apgalvojot, ka tā kaujinieki ir izšāvuši vairāk nekā 5000 raķešu.

“Mēs nolēmām izbeigt visus okupācijas (Izraēlas) noziegumus, viņu laiks, kad viņi varēja bezatbildīgi plosīties, ir beidzies,” paziņoja “Hamas” bruņotais spārns “Izedina al Kasama brigādes”.

Sociālajā tīklā “Telegram” publicētā paziņojumā “Hamas” aicināja pievienoties cīņai “pretestības cīnītājus Rietumkrastā”, kā arī “mūsu arābu un islāma tautas”.

Izraēlas armija paziņoja, ka “Hamas” veica “masveida raķešu apšaudi”, bet tajā pašā laikā “teroristi vairākās dažādās vietās iefiltrējās Izraēlas teritorijā”.

“Hamas” “saskarsies ar sekām un atbildību par šiem notikumiem”, teikts armijas paziņojumā.

Izraēlā “tieša trāpījuma rezultātā” gāja bojā kāda aptuveni 60 gadus veca sieviete, bet vēl 15 cilvēki tika ievainoti, divi no tiem smagi, paziņoja mediķi.

Izraēlas mediji ziņo, ka uzbrucēji atklājuši uguni uz garāmgājējiem Sderotas pilsētā Izraēlas dienvidos, un sociālajos medijos izplatītajos kadros bija redzamas sadursmes pilsētas ielās.

Palestīniešu mediji ziņo, ka ka kaujinieki sagūstījuši vairākus izraēliešus, un “Hamas” izplatīja videomateriālu, kurā redzams iznīcināts izraēliešu tanks.

Terrorists with the Al-Qassam Brigades of Hamas have reportedly Captured an Israeli Military Base near the Border with Gaza. pic.twitter.com/60EQQAuoQT — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Izraēlas armijas pārstāvis pavēstīja, ka nekomentēs ziņas par sagūstītiem izraēliešiem.

Izraēlas armijas pārstāvis arī pavēstīja, ka joprojām notiek kaujas Erezas robežšķērsošanas punktā uz Gazas joslas robežas, kā arī Izraēlas aizsardzības spēkiem piederošajā Zikimas mācību bāzē.

Tikmēr Gazas joslā simtiem cilvēku bēg no savām mājām, kas atrodas Izraēlas robežas tuvumā.

Eiropas Savienība un virkne rietumvalstu sestdien nosodīja “Hamas” uzbrukumus Izraēlai un aicināja nekavējoties pārtraukt vardarbību.

“Mēs ar sāpēm sekojam līdzi ziņām, kas nāk no Izraēlas. Mēs viennozīmīgi nosodām “Hamas” uzbrukumus. Šī šausminošā vardarbība ir nekavējoties jāpārtrauc. Terorisms un vardarbība neko neatrisina. ES pauž solidaritāti ar Izraēlu šajos grūtajos brīžos,” paziņoja ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels.

ĀM: Latvija stingri nosoda teroristiskā grupējuma “Hamas” uzbrukumus Izraēlā

Latvija stingri nosoda teroristiskā grupējuma “Hamas” uzbrukumus Izraēlā, kas prasījuši civiliedzīvotāju dzīvību, tvīterī akcentē Ārlietu ministrija (ĀM).

ĀM norāda, ka šī “nožēlojamā rīcība” kāpina jau tā saspīlēto situāciju Izraēlas un palestīniešu dialogā.

Breaking News: Israel launched Operation Iron Swords Israel destroys third Gaza tower eliminated Palestinian Terrorists #Gaza #hamas #southernisrael pic.twitter.com/mmeTLlxju9 — The World (@humantheworld) October 7, 2023

Some videos show that Hamas took control of 5 areas and the flight of the Jewish population. These areas are next to Gaza. They are the 1948 lands that Israel took. #طوفان_الاقصى #Israel #Hamas #Palestina pic.twitter.com/njt1B8JqK9 — sara (@saraqr_61) October 7, 2023

BREAKING NEWS FROM ISRAEL

Residents are escaping from Al-Aqsa Mosque for their safety. Repost if you stand with Israel against Palestine (Hamas) [Mossad, Drake,Iran, Shabbat,Bibi, Iron Dome, Lebanon, Beckham, Tel Aviv, Sderot ,Heaven, Middle East] pic.twitter.com/xN7bfgBOrz — 🌎🏞️ YOBBY THE FIRST (@Obayobrian1) October 7, 2023

When Israel retaliates only then you will see Liberals coming out of their rat holes. STAY STRONG ISRAEL 🇮🇳🇮🇱 pic.twitter.com/IbGFqxqG1h — Kashmiri Hindu (@BattaKashmiri) October 7, 2023

Palestinian terrorists invaded a festival where hundreds of Israelis were camping out for the Shemini Atzeret holiday. The panic caused by this is evident on the fades of the civilians being targeted by heavily armed militants. Pray for Israel. pic.twitter.com/l6zviWr2hy — Jay Engelmayer (@jengelmayer) October 7, 2023

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Muslim terrorist from Palestinian celebrating killing of soldiers from Israelpic.twitter.com/UuncKA3qp4 — GD Bakshi (@teamsanatani6) October 7, 2023