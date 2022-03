Hyundai Ioniq5 vs Kona Eletric

FOTO, VIDEO. Hyundai Ioniq5 vs Kona Eletric







Ja vēl pirms pāris gadiem elektroauto bija eksotika un to piedāvājums bija salīdzinoši neliels, tad šodien viss ir citādi! Arī mēs, veidojot Tavs Auto TV sižetus, to izjūtam uz savas ādas – jo (ja varētu tā teikt) elektromobiļi auto industrijas jaunāko ziņu lentēs lēnām, bet pārliecinoši izspiež no savām pozīcijām klasiskos iekšdedzes dzinējus.

Un – ja agrāk, kad bijāt nolēmis pirkt e-auto, bija jāņem tas, ko dod – tagad ir iespēja izvēlēties! Tādēļ šodien Tavs Auto TV jūsu uzmanībai piedāvāsim improvizētu dueli starp diviem „brāļiem hjundajiem” – Hyundai Ioniq5 un Kona Eletric. Un turpmākajās minūtēs mēģināsim noskaidrot, ar ko tie atšķiras.

Un atšķirības meklēsim kopā ar vīru, kurš ir tehniķis-mehāniķis. Pēc izglītības. Lai arī ne vienu dienu savā profesijā nav strādājis. Sabilnieku Māri Žigatu mēs pazīstam kā mūziķi – jau 27 gadus basģitāristu un solistu grupā „Pienvedēja piedzīvojumi” un arī kā ilggadēju radio DJ, portāla Arenanet.lv vadītāju un dzīvē daudz pieredzējušu cilvēku…

Ja šie divi auto piedalītos skaistuma konkursā, pilnīgi iespējams, uzvarētāju laurus bez īpašas piepūles iegūtu Ioniq5… Pirmajā brīdī ir pat grūti noticēt, ka tie ir no vienas ģimenes: Ioniq5 vizuāli atgādina 80.-o gadu superkāru, kurš sakrustots ar ultramodernu nākotnes robotu. Bet Kona… nedaudz atgādina labsirdīgu kāmīti:)

Turklāt Ioniq5 avangards nebeidzas tikai un vienīgi ar dizainu – zem tā virsbūves slēpjas moderna elektro piedziņa, kuras pamatā ir 800v akumulators. Tam pateicoties, auto uzlāde ir krietni ātrāka nekā Konai, kuras pamatā ir krietni izplatītākā 400v arhitektūra…

Arī piedziņas ziņā šie abi auto ir pilnīgi atšķirīgi! Kona electric motors ir novietots uz priekšējas ass un tam ir priekšējo riteņu piedziņa, savukārt Ioniq5 bāzes izpildījumā ir klasiskās piedziņas auto un tā motors ir novietots aizmugurē (par papildu samaksu ir iespējams iegūt divu motoru versiju ar 305zs jaudu un visu riteņu piedziņu).

Un pateicoties šādam dzinēja novietojumam Ioniq gaita ir stabilāka un savā ziņā sportiskāka, tas pilnvērtīgāk izmanto griezes momentu, jo paātrinoties aizmugurējie riteņi ir stingri piespiesti pie zemes… Savukārt ar Kona var ļoti labi kūpināt riepas (395 Nm no 0 apgriezieniem ir patīkami izbaudāmi)