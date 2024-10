Vakar, 17. oktobrī, pasauli pāršalca traģiska ziņa par bijušās popmūzikas grupas “One Direction” dalībnieka Liama Peina bojāeju. Viņš, būdams vien 31 gadu vecs, trešdien Argentīnā nokrita no trešā stāva Buenosairesas viesnīcā. Pēc tam publisko telpu pāršalca dažādi minējumi, spekulācijas un pārsteidzošas atklāsmes par viņa pēdējām dienām. Ziņu portāls “Daily Mail” atklājis šokējošas detaļas, kas tapušas zināmas par mūziķa nāvi.

Viņš nomira no vairākām traumām un iekšējas un ārējas asiņošanas, teikts pēcnāves ekspertīzes ziņojumā.

Milzīgs trieciens tikai dažas dienas pirms nāves

Liams Peins piedzīvoja milzīgu triecienu tikai dažas dienas pirms savas traģiskās nāves – viņu atlaida viņa ierakstu kompānija “Universal Music”. Sākotnēji viņš parakstīja līgumu ar “Sony”, un 2016. gada jūlijā Liams noslēdza līgumu ar “Universal” piederošo leiblu “Capitol Records”, par to Liams bijis sajūsmā.

Vairāki avoti ir apstiprinājuši “Daily Mail”, ka dziedātājs juties sagrauts pēc ierakstu kompānijas lēmuma. Kā noprotams, viņa otrā albuma izdošana tika aizturēta vēl pirms “Universal” no viņa atteicās.

Arī Liama ​​publisko attiecību speciālists atkāpās no amata šī mēneša sākumā, atstājot viņu bez jebkādas publicitātes. Atkāpšanās notika brīdī, kad Liama ​​bijusī līgava Meja Henrija uzsāka tiesvedību pret dziedātāju. Kāds avots teica: “Visa Liama ​​mūzikas karjera, ko viņš bija veidojis astoņus gadus, sabruka, viņam bija palicis ļoti maz. Tas noteikti viņu pilnībā iznīcināja.”

