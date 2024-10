Kāds krievs Mihails Pičugins izdzīvoja vairāk nekā divus mēnešus, dreifējot jūrā uz piepūšamās laivas. Tomēr šis pārbaudījums laupīja viņa brāļa un 15 gadus vecā brāļadēla dzīvību, ziņo “The Guardian“.

Mihails Pičugins, iespējams, izdzīvoja sava svara dēļ, uzskata viņa sieva. Viņš svēra 100 kg, bet pirmdien, kad viņš tika atrasts, svēra tikai 50 kg.

Pičugins, viņa brālis un viņa 15 gadus vecais brāļadēls 9. augustā ar piepūšamo laivu devās uz Sahalīnu, salu Krievijā, no Habarovskas apgabala. Dažas dienas pēc viņu pazušanas glābēji veica trijotnes meklēšanu ar helikopteru un lidmašīnu, jo bija aizdomas, ka laivu straumes aiznesušas Kamčatkas virzienā.

Laiva tika atrasta tikai pirmdien, 14.oktobrī, aptuveni plkst. 22.00, kad tā peldēja garām zvejnieku laivai Ohotskas jūrā, aptuveni 1000 km no vietas, kur tika uzsākts ceļojums. Amatpersonu publicētā video redzams, kā bārdains vīrietis glābšanas vestē kliedz uz zvejniekiem: “Man nav daudz spēka.” Par izdzīvojušo vēstīja ziņu aģentūra “RIA Novosti”. Viņa 49 gadus vecā brāļa Sergeja un brāļadēla Iļjas līķis joprojām atradās uz peldlīdzekļa. Zvejnieki Pičuginu nogādāja Magadanā.

MAN SURVIVES 67 DAYS AT SEA AFTER BOAT ACCIDENT IN THE PACIFIC

Mikhail Pichugin, a survivor of a boat accident in the Sea of Okhotsk, is in serious condition at the Magadan Regional Hospital.

After drifting for 67 days he lost 50 kilograms, relying on rainwater and soaked peas… pic.twitter.com/yjajyJsimo

— AN-94 Reports (@an94reports) October 15, 2024