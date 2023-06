FOTO.VIDEO. Sociālo tīklu reakcija uz Kahovkas dambja spridzināšanu:”Krievijas terorisms ir sasniedzis jaunu līmeni. Ukrainai šis karš ir jāuzvar mūsu visu dēļ”

Kā tika ziņots, Krievijas karaspēks otrdien Hersonas apgabalā uzspridzinājis Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) aizsprostu, paziņojis apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins. Viņš aicinājis apdraudēto teritoriju iedzīvotājus evakuēties.

Apdraudētajā teritorijā Ukrainas kontrolētajā Dņepras labajā krastā ir apmēram 16 000 iedzīvotāju, vēlāk pavēstīja Prokudins. Ukrainas Iekšlietu ministrija norādījusi, ka jāevakuējas Hersonas Korabelas mikrorajona un desmit ciemu iedzīvotājiem.

Vairākas apdzīvotās vietas jau applūdušas, pavēstījušas amatpersonas. Apgabala administrācija organizē evakuācijas autobusus. Būs arī evakuācijas vilciens.

Kahovkas HES atrodas Krievijas karaspēka kontrolē, taču pēc aizsprosta uzspridzināšanas applūst teritorijas gan Dņepras labajā krastā, kuras kontrolē Ukraina, gan Krievijas okupētās teritorijas kreisajā krastā.

Sociālajos tīklos dažādi cilvēki gan no Ukrainas, gan citām valstīm dalās ar video, viedokļiem, attēliem saistībā ar notikušo, paužot skarbu kritiku un stingru nosodījumu par tik aukstasinīgu rīcību no okupantu karaspēka puses.

Ziņu portāls “NEXTA” ievietojis video no plūdu skartā reģiona. Ierakstā minēts, ka 16 000 cilvēku atradās kritiskā plūdu zonā, sacīja Hersonas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Prokudins.

On the right bank of the #Dnieper , 16,000 people found themselves in a critical flood zone, said the head of the #Kherson regional military administration Prokudin. pic.twitter.com/MLmNKzq9ft

Redzams, kā plūdos tiek aizskalotas pat veselas mājas.

Arī Latvijas prezidents Egils Levits “Twitter” ierakstā paudis sašutumu par notikušo, norādot, ka Krievijas terorisms ir sasniedzis jaunu līmeni. Dambju spridzināšana izraisa masu iznīcināšanu un nāves gadījumus, viņš norāda, piebilstot, ka Ad hoc īpašais tribunāls sauks Krieviju pie atbildības. Ukrainai šis karš ir jāuzvar mūsu visu dēļ, viņš uzsver.

Russia’s terrorism has just reached a new scale. Blowing up dams causes mass destruction and deaths. An ad hoc special tribunal will hold Russia accountable. Ukraine must win this war, for all our sakes!

Topošais Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičš pievienojas Egila Levita sacītajam, norādot, ka Latvija asi nosoda Krievijas apzināti veikto Kahovkas dambja iznīcināšanu. Tā ir ekoloģiska katastrofa, dzīvības ir apdraudētas. Krievija ir teroristiska valsts, un tā ir jāaptur, viņš apgalvo. Mums ir jāpastiprina atbalsts Ukrainai un kara noziedznieki jāsauc pie atbildības.

Latvia strongly condemns the deliberate destruction of the Nova Kakhovka dam in Ukraine by Russia. This is an ecological disaster, lives are at risk. Russia is a terrorist state and needs to be stopped. We must step up the support for Ukraine and bring war criminals to justice

Kāds ukraiņu patriots, kā viņš pats sevi dēvē “Twitter”, dalījies ar video, kā izskatās Nova Kahovka konkrētajā brīdī.



Jāuzsver, ka šis briesmīgais kara noziegums rada draudus ne tikai civiliedzīvotājiem, bet arī viņu mājas mīluļiem un savvaļas dzīvniekiem. Sociālajos tīklos redzami arī video, kur briesmās nonākušie dzīvnieki tiek glābti.

Beavers were spotted in Kherson. There are a lot of beavers in that area, their habitat has been destroyed.

Animals are also victims of the ecological catastrophe Russia caused by blowing up Kakhovka hydroelectric power plant. pic.twitter.com/r5I8OyUXGi

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 6, 2023