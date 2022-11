FOTO, VIDEO. Latviešu mūziķis, “Līvu” dibinātāja dēls Matīss Pavītols 11. novembrī protestē pie Krievijas vēstniecības Ieteikt







Protestējot pret Krievijas izvērsto karu Ukrainā un aicinot agresorvalsts administrācijas pārstāvjus izbeigt zvērības Ukrainā, leģendārās grupas “Līvi” dibinātāja Jura Pavītola dēls Matīss Pavītols Lāčplēša dienā devies pie Krievijas vēstniecības, lai, izpildot dziesmu “Mamm, gūstā es”, nodotu diplomātiem kāda nezināma krievu kareivja vēstījumu par Ukrainā patiesībā notiekošo.







Kā norāda mūziķis, dziesmas “Mamm, gūstā es” teksts nācis no Ukrainas. Par teksta autoru zināms vien tas, ka tas bijis kāds krievu zaldāts, kurš nokļuvis ukraiņu gūstā. “Pie manis nonāca dzejolis, kas rakstīts kā vēstule mātei no kāda krievu zaldāta. Esot sarakstīts Hersonā un ātri izplatījies pa visu Ukrainu. Dabūju to no skolotājas Vaiņodē.

Viņa – no kāda Zaporižjē. Pieliku klāt mūziku un nu sūtu to atpakaļ, cerot, ka tā sasniegs šo kādu un viņš varēs šo dziesmu izplatīt. Tālab dziesma ir divās valodās. Bet man bija jāizcīna iekšēja kauja, lai šo dzejoli lasītu bez aizspriedumiem un atklātu, ka dzejolis ir par Ukrainas cilvēkiem, par cilvēcību, ticību un nepadošanos.

Tur teikts – lai ko darītu ienaidnieks, tās cilvēki paliks stipri un turpinās būt paši. Dakteris, kas ir viens no dzejoļa varoņiem, ir fizisks Ukrainas tēla atveids. Neskatoties uz neiedomājamo pāri nodarījumu, viņš ārstē ievainoto slepkavu,” norāda Matīss Pavītols, uzsverot, ka viņš izjutis pienākumu šo aculiecinieka stāstu nodot Krievijas amatpersonām.

Tiesa, mūziķa performance pie Krievijas vēstniecības gan raisīja garāmgāju un vēstniecību apsargājošo vīru uzmanību, bet, kā jau ierasts citās protesta akcijās, Krievijas vēstniecības darbinieki to ignorēja.

Jau ziņots, ka 10. novembrī Matīss Pavītols, kurš līdz šim plašākai sabiedrībai bijis zināms kā bundzinieks tādos muzikālos projektos kā “Tumsa”, “Putnu Balle” un “Valters un Kaža”, izdeva savu pirmo soloalbumu “Sapņu PVN”. Līdz ar albumu klausītāju vērtējumam tika nodota arī dziesma “Mamm, gūstā es”, kas ir veltījums Ukrainai un tās cilvēkiem.