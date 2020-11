Aizvadīta ikgadējā "American Music Awards" balvu pasniegšanas ceremonija

FOTO, VIDEO. Losandželosā izdalītas "American Music Awards" balvas – Teilorei Sviftai uzvara jau trešo reizi





Svētdien Losandželosā norisinājās ikgadējā “American Music Awards” balvu pasniegšanas ceremonija, apbalvojot labākos māksliniekus mūzikas pasaulē – mūziķus, dziesmu izpildītājus, kā arī labākās gada dziesmas un albumus. Šogad, pandēmijas dēļ, pasākumu skatītāji varēja vērot attālināti, lai gan pašiem māksliniekiem bija iespēja pēc balvām ierasties klātienē. Teilore Svifta, kas jau trešo gadu pēc kārtas ieguva balvu kā “Gada labākā māksliniece” gan pēc balvas neieradās, aizbildinoties ar to, ka aktīvi strādā pie sava nākošā albuma.

Lai arī par labāko izpildītāju tika atzīta dziedātāja Teilore, triumfa cienīgu uzvaru izpelnījās reperis The Weeknd, kurš uzvarēja gan nominācijā “Labākais vīriešu kārtas izpildītājs soul/r’n’b” žanrā”, gan arī viņa dziesma “Heartless” plūca uzvaras laurus “Labākā dziesma soul/r’n’b žanrā”, tāpat arī viņš tika pie trešās balvas – viņa albums “After Hours” godalgots kā “Labākais albums soul/r’n’b žanrā”.

The Weeknd uzvar nominācijā par “Labāko albumu”:



Teilores Sviftas dziesmas “Cardigan” mūzikas videoklips:



“American Music Awards” balvu ieguvēji visās nominācijās:

Gada labākais mākslinieks – Teilore Svifta

Gada jaunais mākslinieks – Doja Cat

Populārākais mūzikas video – “Cardigan”, Teilore Svifta

Gada labākā sadarbība – “10 000 Hours”, izpilda “Dan + Shay” un Džastins Bībers

Labākais popa/roka izpildītājs – Džastins Bībers

Labākā popa/roka izpildītāja – Teilore Svifta

Labākais repa/hiphopa izpildītājs – Juice Wrld

Labākā repa/hiphopa izpildītāja – Nikija Mināža

Labākais soul/r’n’b izpildītājs – The Weeknd

Labākā soul/r’n’b izpildītāja – Doja Cat

Labākais alternatīvā roka izpildītājs – “Twenty One Pilots”

Labākā elektroniskās deju mūzikas izpildītāja – Lady Gaga

Labākā popa/roka grupa vai duets – “BTS”

Labākā kantrī grupa vai duets – “Dan + Shay”

Labākā popa/roka dziesma – “Don’t Start Now”, izpilda Dua Lipa

Labākais popa/roka albums – “Fine Line”, Harijs Stailzs

Labākā repa/hiphopa dziesma – “WAP”, izpilda Cardi B un Megana Tī Staljone

Labākais repa/hiphopa albums – “Please Excuse Me For Being Antisocial”, Rodijs Ričs

Labākā soul/r’n’b dziesma – “Heartless”, izpilda The Weeknd

Labākais soul/r’n’b albums – “After Hours”, The Weeknd

Labākais skaņu celiņš – no filmas “Birds of Prey”