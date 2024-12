FOTO, VIDEO. “Mūsos ir tāda jauda!” Kā Egija Troščenko kļuva par sievišķības feju, kura palīdz atplaukt Latvijas mammām Krista Draveniece

Egija ir veiksmīga fitnesa trenere, gādīga sieva un mīļa mamma saviem dēliem, taču 2024. gads viņas dzīvi apmeta kājām gaisā, kad, vēloties uzlabot un atrast pati sevis labāko versiju, viņa sāka palīdzēt to izdarīt arī citām sievietēm un nu mēs viņu varētu saukt par sieviešķības feju, kura palīdz uzziedēt daudzām Latvijas sievietēm.

Apmēram 10 gadus Egija vadīja klasiskas grupu nodarbības un sportoja brīvajā laikā. “Arī vīrs man ir sportisks un ar to esam aplipinājuši arī savus bērnus, ltā kā ikdiena mums ir aktīva. Man izauga bērni, abi aizgāja dārziņā, es sapratu, ka neesmu viņiem tik ļoti piesaistīta, un man sākās diezgan smags pārdomu periods par to, kas es esmu, ko es gribu no dzīves, kā es vēlos izskatīties, kā es vēlos domāt un uztvert dzīvi kā tādu,” Egija atceras. Viņa atzīst, ka ka ir vienmēr bijusi diezgan trauksmaina, otrās grūtniecība arī bija sarežģīta, tādēļ nācās vēlreiz pārliecināties, ka veselība nav nekas pašsaprotams, par to ir jārūpējas.

"Biju karstasinīga, man nebija viegli pieņemt pārmaiņas, brīžiem biju pārāk asa. Uztraukuma brīžos savam ķermenim sagādāju milzu stresu, pat nenoskaidrojot situāciju līdz galam, kas man lika aizdomāties. Nepadomīgas reakcijas var ietekmēt attiecības gan ar sevi, gan apkārtējiem. Vēlējos uzlabot sevi, sekojot līdzi savai nervu sistēmai un reakcijai," fitnesa trenere stāsta. Sākot atskatīties uz savu ikdienas darbu, treniņiem, viņa atskārta, ka, piemēram, tās mammas, kuras izbrīvē laiku treniņam, it kā fiziski ir zālē, bet ar domām kaut kur tālu prom, viņas nav apzinātas pret sevi. Tas ir skumji, ka sievietes bieži vien sevi spēj nolikt pašā pēdējā vietā.



















































“Sāku praktizēt apzinātību, kas mani ļoti ieinteresēja un pašai palīdzēja kļūt mierīgākai, vieglāk skatīties uz situācijām. Tā uzlaboja manu dzīves kvalitāti – elpošanas tehnikas, gan uzmundrinošas, gan nomierinošas!” Egija saka. Cilvēks ar savu elpu, ķermeni varot panākt brīnišķīgas lietas. Izmantojot savu elpu var pats sevi nomierināt un uzmundrināt. Tā esot pat tāda maģiska sajūta.

Šo praksi viņa ieviesa treniņos un cilvēki sāka pamanīt, teikt Egijai, ka viņa ir palikusi citādāka. “Es jau to tā neredzu. Es esot mierīgāka, sirsnīgāka. Vienmēr saku, ja kaut ko dara no sirds, cilvēki uzreiz to jūt. Agrāk treniņus uztvēru kā profesiju – zinu tehniskās lietas, varu paskaidrot, kā vingrot, cilāt kājas un aiziet, bet tagad sievietes pēc treniņa burtiski atplaukst, paliek ilgāk, lai parunātos, pateiktos. Domāju, kāpēc tā? Atšķirība bija tajā, ka daru to no sirds.”

Jaunā dzīve iedvesmoja Egiju lielākiem plāniem un viņa, metot kautrīgumu pie malas, uzrīkoja ilgāku, interesantāku treniņu, kurā ieviesa arī deju elementus, varētu to nosaukt par sievišķīgu pēcpusdienu, kur izkustēties un gūt labas emocijas. Viņa nebija pārliecināta, vai kādu šāds jauns formāts vispār interesēs, bet pieteicās 49 sievietes. Tas iedeva pārliecību! Egija sarunāja arī sadarbības partnerus, sievietes devās mājās ar mazām dāvaniņām, no treniņa kopā būšanas laiks bija izaudzis jau līdz tādam piepildītam piedzīvojumam, kurā izkustināt ķermeni un iepriecināt garu.

“Šogad prioritāte bija mana pašizaugsme, vīrs palīdzēja un atbalstīja. Ja kaut kas patīk, tad pamēģini! Ja to dari ar dzirksteļojošām acīm, apkārtējie to jutīs. Vasarā bija pieci pasākumi, divi pat ar nakšņošanu – vingrojām, braucām ar divriteņiem, uzzinājām visu par veselīgu uzturu, izbaudījām skaistuma procedūras, rituālus un dejas! Tas bija jaudīgs sieviešu spēks! Jaunā dzīve palīdzēja iepazīties ar tik izdarīgām un spēcīgām sievietēm, ar kurām kopā spēju paveikt daudz vairāk. Paldies, Elizabete, Evika un visas, visas pārējās!”

Nākamais solis Egijas ceļā ir labdarība, viņa vēlas šos pasākumus pārnest jaunā līmenī un, smeļoties spēku sev, dodot citām mammām, arī ziedot līdzekļus bērniem. Šogad, īsi pirms Ziemassvētkiem Egija kopā ar sadarbības partnerēm, kuras nu jau var saukt par draudzenēm, labdarības pasākumā saziedoja 503,58 eiro, kas nonāca pie “Grupu mājas” attīstīšanai, kur sevi pilnveidot jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Jūs varat atbalstīt “Grupu mājas” izveidi, iegādājoties šo jauniešu gatavotās sveces vai ziedojot miljonssvecu.lv. Iespējams, ka 2025. gads nāks ar drosmi uzrīkot kādu sieviešu pasākumu ārpus Latvijas robežām, laiks rādīs.

“Mūsu paaudze paldies dievam grib izlauzties no vecajiem stereotipiem un dogmām, kā pareizi jādzīvo. Kovids ielika mūs nenormālos rāmjos, cilvēki sāka mēģināt atbrīvot prātu un dvēseli no važām. Mūsu vecāku paaudze ir bijusi strikta un audzināšana bija konkrēta, visi dara tā, tad tā arī jādara, bet mēs cenšamies to mainīt. Vairāk domājam, kā izaudzināt bērnus, lai viņiem būtu vieglāk, lai viņi būtu bezbailīgāki, drošāki, lai vairāk spētu būt klātesoši un sapņot. Mēs kaut kādā ziņā to visu darām saviem bērniem! Jaunajā gadā es novēlu jums atpazīt savas bailes un doties tajās iekšā, jo tieši tur ir mūsu potenciāls! Par vieglumu, mieru un jauniem sākumiem!” Egija iedvesmo.