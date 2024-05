Pēc Eirovīzijas 2. pusfināla finālā iekļuvušo valstu pārstāvji, tostarp Dons, tikās ar žurnālistiem preses konferencē. Viņa trāpīgie izteikumi tika pamanīti un novērtēti. Sociālo tīklu lietotāji spriež, ka to dēļ vien viņš ir pelnījis uzvaru.

“Pasaulē vienīgā valsts, kas ir taureņa formā, ir Latvija,” mūziķis saka, piebilstot, “taurenis simbolizē cerību un brīvību. Lai kļūtu par taureni, tev jāprot lidot un tev jābūt brīvam. Un katra valsts pasaulē ir pelnījusi būt brīva.”

Uzreiz pēc tam viņš saņēma skaļus aplausus un ovācijas. Arī sociālo tīklu lietotāji to pamanījuši un atzinīgi novērtējuši.

Dona izteikumi novērtēti arī starptautiskā līmenī.

“Šī runa, kas nāk no bijušās komunistiskās valsts pilsoņa, zinot, cik smagi viņi cīnījās par brīvību pret Krievijas imperiālismu, ļoti “aizķer”. Mēs tevi mīlam, Don!” kāds raksta.

“Neviens labāk par bijušajām komunistiskajām valstīm nezina, ko nozīmē vārds “brīvība”, ticiet man! Paldies, Don, ka esi mūsu balss. 100% piekrītu,” vēl kāds norāda.

Citi, skatoties uz Latviju pasaules kartē, neredz taureni.

dons my darling i love what you’re saying and you’re so gorgeous and that wonderful deep tone makes me want to ride your vocal chords like it’s the world’s last vibrator, but where’s the butterfly? https://t.co/STFAeabR6I pic.twitter.com/RuYPEmkmzQ

— harper (@purpleharper1) May 9, 2024