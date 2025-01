Sociālā medija “X” konta @MarioNawfal ekrānuzņēmums

FOTO. VIDEO. Sabrūkot pacēlājam Spānijas slēpošanas kūrortā, ievainoti vismaz 30 cilvēki







Spānijā esošajā Astūnas slēpošanas kūrortā Pireneju kalnu grēdā sabrucis pacēlājs, vismaz 30 cilvēki guvuši ievainojumus, no kuriem astoņi ir smagi cietuši, vēsta “SkyNews”.

Vietējais televīzijas kanāls ziņojis, ka pacēlāja krēslos joprojām ir iesprostoti aptuveni 80 cilvēki.

Kāds aculiecinieks raidorganizācijai komentēja redzēto: “Tas ir tā, it kā būtu pārrauts kabelis, krēsli ir atlēkuši un cilvēki ir nosviesti zemē.”

Šobrīd incidenta iemesls nav zināms.

Sociālajos medijos izplatījušies vairāki attēli un video, kuros redzami cilvēki, kas guļ sniegā zem pacēlāja.

Notikuma vietā darbojas vairāki glābšanas helikopteri un notiek ievainoto cilvēku nogādāšana uz tuvējām slimnīcām.

Spānijas premjerministrs Pedro Sančess sacīja, ka ir šokēts par notikušo.

