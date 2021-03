Samantas Tīnas dziesmas “The Moon is Rising” klipa filmēšanas aizkulises

FOTO, VIDEO. Samanta Tīna beidzot atklāj, ar kādu dziesmu Latviju pārstāvēs “Eirovīzijas” konkursā Ieteikt 14







Dziesma “The Moon is Rising” pirmo reizi skatītājiem tika izrādīta 12. marta vakarā Latvijas Televīzijas raidījumā “Kā uzvarēt Eirovīzijā? Samantas Tīnas ceļš uz Roterdamu”.

“Šī dziesma ir par spēcīgām un apbrīnojamām sievietēm – par mums visām!” atklāj Samanta Tīna. “Vēlos, lai mēs neslēpjamies un nebaidāmies no savas unikalitātes un atšķirīguma, tāpēc dziesma aicina ikvienu sievieti ar savām rokām sevi kronēt jeb pieņemt sevi un būt par savas dzīves noteicēju, iemīlēt sevi un noticēt sev, jo tad taču arī citi mūs mīlēs! Es ticu, ka tas maina arī apkārtējo cilvēku attieksmi, bet ar to nav gana – tāpēc manā dziesmā svarīgākais vēstījums ir: “Ja vēlies ko man teikt, pasaki man to acīs! Pieņemam un mīlam sevi, esam lepni par to, ko Dievs mums ir devis un kādus mūs radījis, bet ikvienu atšķirību uztveram kā bagātību.” Es esmu par vienlīdzību!” stāsta Samanta.

“The Moon is Rising” turpina pagājušā gada ceļazīmi uz Eirovīziju izcīnījušās dziesmas “Still Breathing” iezīmēto spēcīgās sievietes tēmu. Tās autori ir Samanta Tīna, Aminata un 20 gadus jaunais, daudzsološais producents SKVR (Oskars Uhaņs). Šo singlu dziedātāja izvēlējās no vienpadsmit īpaši viņai sarakstītām dziesmām. Tās tapa pagājušā gada rudenī divu dienu ilgā mūzikas rakstīšanas nometnē, kas tika organizēta sadarbībā ar “Latvijas Mūzikas attīstības biedrību/Latvijas Mūzikas eksports”. Samanta izvēlējās pašmāju mūziķus un producentus, ar kuriem sadarboties, izveidojot vēlamās dziesmas specifikai atbilstošas piecas mūziķu komandas. Pēc visu dziesmu rūpīgas noklausīšanās, Samantas Tīnas sirdī iekrita pirmajā dienā sarakstītā dziesma, ko producējis SKVR. Zīmīgi, ka, akceptējot dalību nometnē, jaunais producents apgalvoja, ka tieši viņš būs tas, kurš sarakstīs Samantas Tīnas Eirovīzijas dziesmu un brīnumainā kārtā tā arī notika.

Dziesmas videoklipa režisore un producente ir Samanta Tīna sadarbībā ar Aigu Baikovu (AiProduction). Operators ir Ritvars Bluka, kuram darbs pie šī klipa tapšanas bija īpašs profesionālais izaicinājums, jo videoklips tika filmēts ar Galaxy S21 Ultra 5G telefonu. Viņam tas bija jaunums, jo iepriekš nekas tāds nav darīts, taču radošā komanda par iegūto rezultātu ir patīkami pārsteigta un ar lepnumu to nodod Samantas klausītājiem visā Eiropā.

Dziesma “The Moon is Rising” drīzumā būs pieejama Spotify, iTunes, Deezer u.c. mūzikas straumēšanas vietnēs.

2021. gada Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks 22. maijā Nīderlandes pilsētā Roterdamā, bet pusfināli – pirmais 18. un otrais 20. maijā. Latvijas pārstāve Samanta Tīna uz skatuves kāps otrajā pusfinālā.

Ceļazīmi dalībai Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Samanta Tīna izcīnīja dziesmu autoru un izpildītāju konkursā “Supernova 2020”, kur uzvarēja ar dziesmu “Still Breathing”. Pagājušajā gadā plānotais Eirovīzijas konkurss Roterdamā tika atcelts pandēmijas dēļ, tāpēc Latvijas Televīzija (LTV) ir devusi iespēju Samantai piedalīties tajā šogad.

Dziesmas “The Moon is Rising” videoklips:



