FOTOREPORTĀŽA. Ciemos Inčukalna zirgu stallī – graciozo skaistuļu ikdiena







Zirgi ir dzīvnieki, pret kuriem, šķiet, retais spēj palikt vienaldzīgs. Tās lielās un skaistās zirgu acis, fantastiski mīkstais purniņš, spēja pārvarēt šķēršļus, spēks, graciozitāte un vēl, un vēl.

Lai gan ir sajūta, ka Latvijā šie skaistuļi nav nemaz tik bieži saprotami, taču pērn zirgu skaits Latvijā ir pat par 3.3% palielinājies. Šķita interesanti doties ciemos uz zirgu stalli un aplūkot, kā tad šobrīd dzīvo zirgi, kāds ir viņu dienas režīms.

LA.LV apciemoja Inčukalna zirgu stalli, kur darbojas arī Jauno Jātnieku skola un tieši apciemojuma dienā notika arī pavasara sacensības, līdz ar to pievienotajā galerijā varam piedāvāt īpaši aizraujošus skatus. Zane Josta – Jauno Jātnieku skolas valdes locekle – pastāstīja vairāk.

Staļļu piedāvātās iespējas

Ikvienam zirga īpašniekam šobrīd ir divas iespējas – audzēt to mājās, nodrošinot iespējami labus apstākļus un ikdienā rūpējoties par dzīvnieku, vai arī uzticēt ikdienas rūpes kādam no lielajiem staļļiem. 42 Latvijas zirgu īpašnieki izvēlējušies tieši Inčukalna stalli, jo uzskata to par modernāko un dzīvniekiem draudzīgāko Latvijā.

Viena dzīvnieka uzturēšanās izmaksas mēnesī šeit ir, sākot no 550 eiro, taču, ja nepieciešams nodrošināt arī treniņus vai kādas citas papildu iespējas, attiecīgi šī summa ir lielāka. Vis atkarīgs no saimnieka vēlmēm.

Ieejot šajos staļļos, tur gribas uzkavēties iespējami ilgāk – te valda kārtība, dzīvnieki ir draudzīgi un gatavi apošņāt un draudzēties ar atnācējiem, vienlaikus cerot saņemt kādu našķi. Īsta terapija!

Pārsteidz arī redzētais aprīkojums – te pieejama pat speciāla duša zirgiem un arī solārijs. Ārā ir karuselis, kurā dzīvniekiem ir iespēja izkustēties, ziemas manēža, kurā notiek nodarbības gada aukstākajos mēnešos, protams, arī treniņu laukumi, āra aploki un citi elementi.

Dienas režīms

Zirgu diena sākas plkst. 6.00 no rīta, kad staļļos ierodas kopēji. Katrs kopējs aprūpē vidēji 15 zirgus.

Agrajā rīta stundā dzīvnieki saņem brokastis – spēkbarību un sienu. Aptuveni pusstunda atvēlēta maltītei, pēc tam pirmā maiņa – 15-20 zirgi – dodas uz pāris stundām svaigā gaisā – aplokos, savukārt kopēji tikmēr uzkopj boksus. Pakaišiem tiek izmantotas skaidas vai salmi.

Kad tas paveikts, ārā dodas nākamā maiņa, un kopēji tikmēr satīra viņu “dzīvokļus”. Ar dažu dzīvnieku saimniekiem ir papildu vienošanās par treniņiem utt., arī tas tiek iekļauts dienas režīmā. Pie katra zirga boksa atrodas “špikeris” ar būtiskākajām norādēm par dzīvnieka ikdienu.

Plkst.13.00 ir pusdienas, pēc kurām kopēji dodas mājās, savukārt sākas laiks, kad staļļos var ierasties zirgu saimnieki. Viņi dodas izjādēs uz mežu vai ved zirgus uz treniņiem – tas ir katra saimnieka ziņā.

Vakarpusē atkal ierodas kopējs, lai dzīvniekus apkoptu un pabarotu.

Interesanti vērot, kā katrs dzīvnieks te saņem tieši to, kas viņam nepieciešams. Kādam ir alerģija pret auzām, kādam pret ko citu. Kādam priekš pastaigām ir jāuzsedz īpaša sedziņa, bet citam stallī piekarināta rotaļlieta.

Pie ēdienu glabātavas sienas atrodama tāfele, uz kuras katram dzīvniekam ir atzīmēta sava ailīte un norādes par nepieciešamo barību, lai kopējam vieglāk sagatavot un orientēties.

Sacensību dienas

Lēmumu zirgam piedalīties vai nepiedalīties sacensībās pieņem tā īpašnieks. Zirgu var trenēt pats saimnieks, bet to var uzticēt arī profesionāļiem. Sacensību zirgiem ikdienas režīms ir nedaudz citāds, arī barība ir specifiska. Paralēli notiek dažādi treniņi, ir biežākas fiziskās aktivitātes. Šo dzīvnieku ikdiena ir saspringtāka, notikumiem bagātāka.