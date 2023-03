Kadirovam nozagts ārkārtīgi mīļš un dārgs, 10 miljonus dolāru vērts zirgs

Ekrānšāviņš.

Čehijā nozagts Ramzana Kadirova tīrasiņu vaislas zirgs vārdā Zazu, ērzelis ir aptuvei 17 000 eiro vērts. Pēc Čehijas policijas ziņām, Zazu tika nozagts no staļļa Krabčices ciematā valsts ziemeļaustrumos naktī no 2023. gada 3. uz 4. martu. Zaglis noņēma ķēdi no bīdāmajām durvīm un aizveda 16 gadus veco dzīvnieku.

Pēc Čehijas policijas preses sekretāra Pāvela Kofrova teiktā, ērzelis tika nolaupīts.

Kā īpašās pazīmes nosauktas: “16 gadus vecajam zirgam uz pieres ir balta, neregulāras formas zvaigznes zīme. Arī labās pakaļkājas daļa zem potītes locītavas ir balta,” sacīja Kofrovs.

Kā vēsta čehu izdevums Blesk, nozagtais ērzelis piederējis čečenu vadonim Ramzanam Kadirovam. Pamatojoties uz starptautiskajām sankcijām, Čehija iesaldēja viņa īpašumus, tostarp vairākus zirgus. Zazu bija piemērotas sankcijas kopš 2014. gada.

Kā vēsta Čehijas mediji, Kadirovs šo zirgu iegādājās 2012.gada pavasarī no “WH Sport International” Vācijas staļļa. Viņš plānoja, ka ērzelis veiksmīgi uzstāsies tobrīd dārgākajās pasaules sacīkstēs – pasaules čempionātā Dubaijā. Zazu finišēja piektais. 2014. gada oktobrī Zazu uzvarēja zirgu sacīkstēs Bādenbādenē, Vācijā, taču 5500 eiro lielais balvu fonds tika iesaldēts ES sankciju dēļ.

Ramzans Kadirovs savā Telegram kontā atzinis, ka Čehijā nozagtais zirgs vārdā Zazu ir vismaz 10 miljonus dolāru vērts. Un Kadirovam esot daudz jautājumu “drosmīgajai policijai” – kā tas vispār ir bijis iespējams, ka zirgs tika turēts “kaut kādā provinces fermā”.

“Kāds izved no aploka sankcionētu zirgu, bet likumsargi par to uzzina tikai pēc dažām dienām.

Un, starp citu, es jums lūdzu nenoniecināt mana zirga vērtību. Plašsaziņas līdzekļi raksta, ka tā vērtība ir tikai 18 000 dolāru. Protams, šī mākslīgā nenovērtēšana ir saistīta ar krāpšanu.

Tagad, uzzinājis zirga īsto cenu, kāds labi nopelnīs. Būtībā es neticu nejaušībai. Zirgu zagļi vispār ir unikāli: viņi ir tika stulbi, lai nozagtu sankcionētu zirgu, bet tik viltīgi, lai policija viņus neatrod,” izteicies Ramzans Kadirovs.























































Ramzans Kadirovs ir Čečenijas Republikas vadītājs, Putina “rokaspuisis”. Kopš Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā sākuma viņš nāk klajā ar skaļiem paziņojumiem par “Kijevas sagrābšanu trīs dienās” un draud Ukrainas prezidentam Volodimiram Zeļenskim ar likvidāciju. Par noziedzīgā kara atbalstīšanu Kadirovs ir pakļauts starptautiskajām sankcijām.

Čečenijā Kadirovs izveidoja diktatūru un iecēlis savus radiniekus augstākajos amatos. Žurnālisti saskaitījuši 47 čečenu kaujinieku līdera radiniekus, kuri ieņem vadošus amatus Čečenijas Republikā. Un Kadirovs teica, ka viņš ieceļ tos cilvēkus, kuriem uzticas.

Nesen čečenu kaujinieku līderis sacīja, ka “Rietumi metīsies ceļos, un, kā vienmēr, Eiropas valstīm būs jāsadarbojas visās jomās ar Krievijas Federāciju”. Tajā pašā laikā Kadirovs daudz laika pavada ārzemēs, jo īpaši Maldivu salās un Dubaijā. AAE skandalozajam politiķim ir sava luksusa villa.