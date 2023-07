Foto: AFP/SCANPIX Ilustratīvs foto. Apģērbu veikals Francijā.

Francijā briest jauna subsīdiju shēma: iedzīvotājiem piemaksās par pāršūtu apģērbu un apavu remontu! Ieteikt







Francija plāno ieviest shēmu, kas subsidēs apģērbu un apavu remontu, lai samazinātu tekstilrūpniecības radīto atkritumu apjomu un piesārņojumu, kas veicina planētas uzkaršanu, tā vēstīja ārvalstu medijs “CNN“.

Par to otrdien, 11.jūlijā, paziņoja valsts sekretāre ekoloģijas jautājumos Berandžera Kuijāra (Berangère Couillard), norādot, ka atkarībā no remonta sarežģītības būs pieejamas atlaides no 6 eiro līdz 25 eiro. Piemēram, par vienkāršu apģērba pāršūšanu vai pielabošanu tiks piešķirta 6 eiro subsīdija, savukārt, ja savam vecajam apavu pārim nomainīs jaunas pazoles – cilvēks saņems 25 eiro atlaidi.

“Mūsu plāns varētu mudināt tieši tos cilvēkus, kuri ir iegādājušies, piemēram, apavus no zīmola, kas ražo labas kvalitātes apavus vai arī labas kvalitātes gatavus apģērbus, tos salabot, nevis izmest miskastē,” tā preses konferencē sacīja Kuijāra. “Iniciatīvas mērķis ir izveidot aprites ekonomiku apaviem un tekstilizstrādājumiem, lai produkti kalpotu ilgāk, jo mēs valdībā ticam produkta otrajai dzīvei,” viņa piebilda.

Kuijāra teica, ka tekstilrūpniecība, kas ir uzskatāma par otru piesārņojošāko nozari pasaulē, līdz 2050. gadam radīs ceturto daļu no globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām. “Es ceru, ka franči beidzot apzināsies to, ko mēs varam redzēt, proti, tekstilrūpniecības negatīvo ietekmi visā pasaulē šodien. Lai viņi paši varētu saprast, kādā veidā mēs tagad patērējam,” sacīja valsts sekretāre.

Ekoloģijas ministrija ir uzdevusi Francijas privātai organizācijai “Refashion” sākt shēmas ieviešanu. Drēbnieki, apģērbu zīmoli un remontdarbnīcas varēs bez maksas pievienoties iniciatīvai, izmantojot “Refashion”, kas savukārt iekasēs nelielu “eko maksājumu” no tekstilizstrādājumu un apavu pārdošanas, kas pēc tam tiks novirzīts subsīdiju segšanai. Valdība nefinansēs shēmu, kuru plānots sākt jau oktobrī, tā vēstīja “CNN”.

Klientiem subsīdija tiks uzreiz atskaitīta no rēķina. Pēc tam “Refashion” nodrošinās, ka klientiem sniegtās atlaides uzņēmumiem, kas iesaistījušies shēmā, tiks atmaksātas 15 dienu laikā.

“Refashion” informēja, ka 2022. gadā Francijā tirgū tika pārdoti 3,3 miljardi apģērbu, apavu un mājsaimniecības trikotāžas izstrādājumi, savukārt saskaņā ar ministrijas datiem francūži katru gadu izmet 700 000 tonnu apģērbu, no kuriem divas trešdaļas nonāk atkritumu poligonos.

Shēma seko līdzīgai Francijas iniciatīvai attiecībā uz sadzīves precēm, piemēram, ledusskapjiem un veļas mašīnām.