Foto: REUTERS/SCANPIX Kakao audzēšanas plantācija.

Šokolāde būs luksusa prece? Pasaulē strauji pieaugušas kakao cenas, ko veicina arī nelabvēlīgie apstākļi kakao audzētāju plantācijās







Ja jūs esiet saldumu cienītāji, ņemiet vērā: kakao cenas ir strauji augušas, un tas var paaugstināt arī šokolādes cenas, tā vēstīja ASV medijs “CNN“.

Augstākas cenas var palīdzēt grūtībās nonākušiem kakao audzētājiem. Taču kakao, kā arī citu galveno šokolādes sastāvdaļu augstās cenas, iespējams, nav lieliskas ziņas tiem saldumu pircējiem, kuriem ir ierobežotas budžeta iespējas.

Līdz šim šogad kakao cenas nākotnes piegāžu līgumu ietvaros ir pieaugušas par aptuveni 21%. Kā tas bieži notiek, arī šoreiz augstākas kakao cenas nosaka lielāks pieprasījums, kas šobrīd pārsniedz tirgū esošo šī produkta piedāvājumu.

Jau šīs sezonas kakao raža ir nepietiekama kakao augu slimību un stipro lietusgāžu dēļ, bet nākamajā sezonā tiek prognozēts vēl lielāks kakao deficīts, jo šī gada El Ninjo (El Niño) – dabiski sastopama parādība tropiskajā Klusajā okeānā, kas parasti rada siltāku globālo temperatūru, diemžēl rada arī sliktākus apstākļus kakao audzēšanai.

Tikmēr pieprasījums ir saglabājies spēcīgs, īpaši Eiropā un Āzijā, atzīmēja Pols Džouls (Paul Joules), kurš ir “Rabobank” izejvielu analītiķis, kura specializācija ir kakao un piena produktu tirgi.

Sākotnēji analītiķi paredzēja kopumā augošu kakao piedāvājumu šogad, sacīja Džouls. Bet dažus mēnešus atpakaļ viņi saprata, ka piedāvājums tomēr neatbilst izteiktajām prognozēm. “Salīdzinot ar 2021./2022.gada sezonu, tad 2022./2023. gada kakao sezona tuvojas piedāvājuma deficītam ražošanas apjomu samazināšanās dēļ,” tā teikts Starptautiskās kakao organizācijas aprīļa ziņojumā.

“Tas, ko mēs šogad redzam, ir, iespējams, vairāk pietūkušo dzinumu slimības gadījumu,” tā “CNN” skaidroja Džouls. Kakao pietūkušo dzinumu vīrusu izplata kukaiņi, un tam cita starpā raksturīgi pietūkuši stublāji. Tas gadiem ilgi ir negatīvi ietekmējis kakao ražošanu tā piegādātājvalstīs. Lai cīnītos ar šo nāvējošo slimību, lauksaimniekiem bieži ir bijis jāiznīcina vīrusa skartie koki un jāstāda tie no jauna. Var paiet gadi, līdz šie jaunie koki sasniedz savu maksimālo ražību,” atzīmēja Džouls. Viņš teica, ka ražas samazināšanos veicina arī citi faktori, piemēram, novecojoši koki, kas vairs neražo tik daudz kakao.

Spēcīgās lietusgāzes, kas skārušas pasaulē lielāko kakao piegādātājvalsti Kotdivuāru, var arī aizkavēt ražas novākšanu pavasarī un rudenī, paziņoja Kakao organizācija, piebilstot, ka lietus un mitruma dēļ ir lielāka iespējamība, ka kultūraugu slimības negatīvi ietekmēs ražu.

Papildus šī gada sarežģījumiem arī El Ninjo apdraud nākamās sezonas ražu. Tuvākajā nākotnē Kotdivuāra varētu pieredzēt to, ka tās kakao raža samazinās, jo El Ninjo klimatiskie apstākļi kļūs spēcīgāki”, brīdināts nesen publicētajā “Gro Intelligence” ierakstā, kurā analizēti lauksaimniecības dati.

Slikti laika apstākļi šajā reģionā būtiski ietekmē pasaules kakao tirgu. Saskaņā ar “Gro Intelligence” datiem Kotdivuāra saražo gandrīz pusi no pasaules kakao pupiņu apjoma, savukārt Gana, Kamerūna un Nigērija kopā nodrošina aptuveni ceturto daļu no pasaules tirgus.

Šī iemesla dēļ saskaņā ar “Gro Intelligence” ziņojumu “reģiona laika apstākļi ļoti ietekmē pasaules kakao cenas un piegādes”. Tomēr jāatzīst, ka cenu pieaugums varētu sniegt zināmu atvieglojumu grūtībās nonākušiem lauksaimniekiem.

Amsterdamā bāzētais “Tony’s Chocolonely” – šokolādes ražošanas uzņēmums, kura mērķis ir samazināt ekspluatējošus darba apstākļus kakao piegādes ķēdē, ir gandarīts par cenu kāpumu. “Mēs esam ļoti priecīgi, ka kakao cenas pieaug,” sacīja Paskāls Baltusens (Pascal Baltussen), “Tony’s” ietekmes un operāciju vadītājs. “Kakao cenas ir bijušas pārāk zemas, lai Rietumāfrikas kakao audzētāji varētu nopelnīt pietiekamus iztikas līdzekļus.”

Kakao nākotnes piegāžu līgumi tiek izmantoti, lai noteiktu cenas, ko par savu produkciju saņem lauksaimnieki Kotdivuārā un Ganā. Tā kā patlaban kakao nākotnes tirgus cenas ir augstākas, “pastāv liela cerība, ka arī produkcijas audzētajiem maksātās cenas tādējādi tiks pozitīvi ietekmētas”, sacīja Kotdivuāras un Ganas partnerības “Cocoa Initiative”, kuras mērķis ir izveidot ilgtspējīgu kakao tirgu un lielāku drošību lauksaimniekiem, izpildsekretārs Alekss Asanvo.

Augstākas cenas nākotnes piegāžu līgumiem ir labas, taču tās nebūs ilgi, viņš atzīmēja. “Cena paaugstinās, [bet] tā, iespējams, ļoti drīz samazināsies,” viņš izteica pieņēmumu, vadoties no vēsturiskajām tirgus tendencēm. Partnerība “Cocoa Initiative” ir strādājusi pie iztikas minimuma diferenciāļa izveides, kas tiktu iekasēts papildus tirgus cenām, lai palīdzētu kompensēt tirgū valdošo nepastāvību, tādējādi palīdzot radīt stabilāku vidi kakao audzētajiem.

Tāpat kā citus konditorejas izstrādājumu ražotājus, arī “Tony’s” ir skārusi ne tikai kakao, bet arī citu šokolādes sastāvdaļu, piemēram, cukura, cenu kāpums. Kopumā izejvielu cenu pieaugums ir mudinājis uzņēmumu paaugstināt savas produkcijas cenas, ziņoja “CNN”.

Saskaņā ar uzņēmuma datiem šī gada sākumā “Tony’s” paaugstināja savu produktu cenas ASV mazumtirgotājiem par aptuveni 8%, kas ir pirmais kāpums kopš uzņēmuma ienākšanas ASV tirgū 2015. gadā. “Baltussens” nedalījās ar uzņēmuma nākotnes cenu noteikšanas plāniem.

Arī citi šokolādes ražotāji ir paaugstinājuši savas cenas. Un pieaugošās kakao izmaksas nozīmē, ka nākotnē varētu būt sagaidāms vēl lielāks cenu kāpums. Kakao piegāžu līgumi tiek slēgti ilgtermiņā, tāpēc augstākas cenas, visticamāk, vēl nav nonākušas pie gala patērētājiem. Bet galu galā šokolādes ražotāji, visticamāk, maksās vairāk par kakao.

“Hershey” finanšu direktors Stīvens Voskuils (Steven Voskuil) sacīja, ka “kakao un jo īpaši cukurs virzās nepareizā virzienā”, nekomentējot īpaši cenu noteikšanu. Viņš sacīja, ka mēs sagaidām, ka 2024.gadā cenu pieauguma ietekme varētu būt lielāka nekā šogad.

“Hershey” atteicās komentēt turpmākās produkcijas cenu veidošanas tendences. Taču Džoulam ir aizdomas, ka patērētāji drīz varēs redzēt augstāko izmaksu ietekmi uz šokolādes izstrādājumu gala cenu. “Es domāju, ka patērētājs vēl nav redzējis visas ietekmes apmēru,” teica viņš. “Kad būs noslēgti jauni līgumi, tieši tad mēs redzēsim visu uz patērētājiem attiecināmo cenu pieauguma apjomu,” norādīja Džoils. Jebkurš cenu pieaugums tiks pieskaitīts jau tā augstajām šokolādes cenām mazumtirdzniecībā.

No šī gada sākuma līdz 29. aprīlim, salīdzinot ar to pašu periodu gadu iepriekš, šokolādes cenas pieauga vidēji par 14,5%, tā liecina dati no “NIQ”, kas seko līdzi ASV mazumtirdzniecības datiem.