Francijas prezidents nokaitina itāļus: kulta seriāla "Emīlija Parīzē" dēļ izceļas politisks skandāls







Kulta seriāls “Emīlija Parīzē” piesaistījis Francijai daudz tūristu, taču tagad seriāla veidotāji to plāno pārcelt uz Romu. Pret to jau ir iebildis Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai seriāls paliktu Parīzē, vēsta CNN.

Ceturtās sezonas fināla sērijā galveno varoni no “Netflix” seriāla, amerikānieti Emīliju, uzaicina strādāt Romā. Tagad jautājums par to, kur notiks piektās sezonas darbība, ir kļuvis ne tikai par kultūras, bet arī par politisku jautājumu, jo Francijas prezidents paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai seriāls paliktu Parīzē, nevis tiktu pārcelts uz Itāliju, kā to plāno šova veidotāji.

Romas mērs Roberto Gualtieri izteicis pārsteigumu par Makrona paziņojumu un vaicājis, vai tiešām Francijas prezidentam nav svarīgāku problēmu, ko risināt.

Viņš pauda cerību, ka Makrons joko, jo viņam esot jāapzinās, ka tāda kompānija kā “Netflix” nepakļaujas valstu vadītāju pavēlēm un nepieņem lēmumus, pamatojoties uz politisku spiedienu.

Romas mērs uzskata, ka Makronam vajadzētu pievērsties svarīgākām problēmām, piemēram, situācijai Ukrainā un Tuvajos Austrumos, viesuļvētras postījumiem ASV, kā arī būtiskiem jautājumiem Eiropā.

“Emīlija Parīzē” ir stāsts par amerikānieti Emīliju, kura strādā Parīzē. Neskatoties uz kritiku par stereotipisku un klišejisku Francijas kultūras atainojumu, seriāls ir kļuvis ārkārtīgi populārs un piesaistījis daudzus tūristus Parīzei, radot ievērojamu ekonomisko stimulu pilsētai.

Saskaņā ar Francijas Nacionālā kino un animācijas centra datiem, aptuveni 38% tūristu ieradās Parīzē, pateicoties šim seriālam.

Epizodisku lomu šajā seriālā atveidoja arī Makrona sieva Brižita. Makrons uzskata, ka seriāls ir “ļoti labs Francijas tēlam”, tomēr pats neplāno tajā piedalīties, jokojot, ka viņš ir “mazāk pievilcīgs nekā Brižita”.