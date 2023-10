Publicitātes foto

Mākslīgā intelekta rīkam “ChatGPT” tika lūgts pastāstīt, ar ko reiz populārā seriāla “Pilna māja” varoņi nodarbojas tagad. Tāpat LA.LV piedāvā iespēju apskatīt, kā viņi gadu gaitā ir mainījušies!

“Pēc manas pēdējās zināšanu papildināšanas 2021. gada septembrī, lūk, ko tajā laikā darīja daži no “Pilnas mājas” galvenajiem aktieriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kopš tā laika viņu darbība un karjera, iespējams, ir attīstījusies,” norāda “ChatGPT”.

Džons Stamoss (tēvocis Džesijs) – Džons Stamoss turpināja darboties dažādos televīzijas šovos un filmās. Viņš arī bijis producents un filmējies seriālā “Pilnāka māja”, kas tapis kā turpinājums oriģinālajam seriālam.

Bobs Sagets (Denijs Tanners) — Bobam Sagetam bija plaukstoša karjera stand-up komiķa lomā, aktiermākslā un dažādu televīzijas šovu un pasākumu vadīšanā. Viņš bija iesaistīts arī vairākos labdarības projektos, taču 2022. gada 9.janvārī aktieris 65 gadu vecumā devies mūžībā.

Kendisa Kamerona-Burē (Dīdžeja Tenere) – Kendisa Kamerona Burē bija pazīstama ar savu darbu pie “Hallmark Channel” un turpināja darboties dažādos filmu un televīzijas projektos. Viņa ir arī rakstniece un sarunu šovu eksperte.

Džodija Svītina (Stefānija Tenere) — Džodija Svītina turpina būt aktīva izklaides industrijā. Viņa filmējusies vairākos seriālos un realitātes šovos.

Deivids Alans Kuljē (Džoijs Gledstons) — viņš joprojām aktīvi darbojas kā stand-up komiķis, kā arī televīzijā.

Mērija Keita un Ešlija Olsenas (Mišela Tenere) — Mērija Keita un Ešlija Olsenas pārgājušas no aktiermākslas uz modes industriju. Viņas pazīstamas ar saviem veiksmīgajiem modes zīmoliem, tostarp The Row un Elizabeth and James.

Lorija Lohlina (Rebeka Donaldsone) — Lori Loughlin nodarbojas ar aktiermākslu un ir filmējusies dažādās filmās un seriālos. Viņas karjera piedzīvoja neveiksmi, kad viņai tika piespriests cietumsods par meitas standartizēto iestājeksāmenu viltošanu.

Andrea Bārbere (Kimija Giblere) — Andrea atkārtoja savu Kimijas Gibleres lomu seriālā “Pilnāka māja”. Viņa arī reizēm uzstājās televīzijā un iesaistījās labdarības organizācijās.

Šie aktieri, iespējams, ir uzņēmušies jaunus projektus un lomas kopš ChatGPT pēdējās atjaunināšanas 2021. gada septembrī, tāpēc iesaku pārbaudīt jaunākos avotus, lai iegūtu jaunāko informāciju par viņu karjeru un aktivitātēm, norāda mākslīgā intelekta rīks.