Francūziete saņem mantojumā vāzi, kura izrādās ir miljoniem eiro vērts mākslas darbs







Kristīne Liepiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Francijā kāda sieviete mantojumā no mātes saņēma ķīniešu porcelāna vāzi, ko nolēma pārdot izsolē. Eksperti sākotnēji to novērtēja uz 2000 eiro, taču izsolē iesaistījās pircēji no Ķīnas, kas bija pārliecināti, ka šķietami parastā vāze ir unikāls 18. gadsimta mākslas priekšmets.

Pircēju starpā izvērtās sīva cīņa, un galu galā vāze tika pārdota par 7,7 miljoniem eiro.