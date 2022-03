Emīls Birka (pa labi) iepriekšējās piecas sezonas pārstāvēja “Mettu”. Šoziem viņš pārcēlās uz vienu no līdervienībām – “Valmieru” un tagad pirmo reizi uzaicināts uz Latvijas izlases nometni. Foto: VALMIERA FC

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs vakar nosauca 24 spēlētājus, kuri gatavosies pārbaudes spēlēm Maltā pret Kuveitu (25. martā) un Azerbaidžānu (29.).

Divi debitanti

Pirmo reizi uz valstsvienību izsaukti “Valmieras” aizsargi Daniels Balodis (23 gadi) un Emīls Birka (21). Salīdzinot ar novembra spēlēm, treneru rīcībā atgriezušies Pāvels Šteinbors, Kristers Tobers un Jānis Ikaunieks, bet veselības likstu dēļ nebūs Roberta Uldriķa, Artūra Zjuzina, Dāvja Ikaunieka un Raivja Jurkovska. Elvis Stuglis nepalīdzēs ģimenes apstākļu dēļ. Mārcis Ošs nepabeidza virslīgas pirmās kārtas spēli, taču būšot gatavs izlases nometnei. Tiesa, korekcijas var ienest spēles klubos šajā nedēļas nogalē. Latvijas izlase uz Maltu lidos pirmdien.

“Šīs nometnes uzdevums ir maksimāli labi sagatavoties jūnija Nāciju līgas spēlēm. Izvēlējāmies pēc iespējas atbilstošākus pretiniekus, un ar to esmu apmierināts. Starp pirmo un otro spēli būs laiks treniņiem. Ņemot vērā mūsu spēles stilu un pretiniekus pagājušajā gadā, nepieciešams uzlabot būtiskas lietas,” skaidroja Dainis Kazakevičs.

Ierindā ir tikai divi nominālie uzbrucēji – Vladislavs Gutkovskis un Raimonds Krollis. Kazakevičs uzskata, ka ar to ir pietiekami, jo uzbrukuma grupā iekļaujami arī Jānis Ikaunieks un Mārtiņš Ķigurs. Kādā no nākamajām reizēm varētu tikt izsaukts 18 gadus vecais uzbrucējs Dario Šits, kurš martā debitēja Itālijas B sērijas vienībā “Parma”, piedaloties trijās no pēdējām četrām kluba spēlēm. Šobrīd viņš izsaukts uz Latvijas U-21 izlasi, kas Eiropas čempionāta atlasē tiksies ar Vāciju un Sanmarīno.

Vācijas trešajā līgā pamazām spēļu praksi iegūst Daniels Ontužāns, kurš pēc ziemas pārtraukuma piedalījies sešās no deviņām “Freiburg II” spēlēm, nevienā gan no sākuma līdz beigām. “Šobrīd viņa stāvoklis un kondīcija ir labāka nekā pagājušajā gadā, palielinājies spēles laiks un loma komandā. Šajā nometnē gaidām viņu labā funkcionālā gatavībā. Gribu cerēt, ka treniņu procesā sevi apliecinās un iegūs pietiekami daudz spēles laika,” norādīja Dainis Kazakevičs.

Šis turnīrs varētu nākt par labu citam vidējās līnijas spēlētājam – Kristeram Toberam, kurš Latvijas izlasē iepriekšējo reizi spēlēja pagājušā gada martā, bet drīz pēc tam viņu sāka vajāt veselības likstas. Pēc ziemas pārtraukuma Polijas vienības Gdaņskas “Lechia” sastāvā Tobers sešās kārtās izgājis laukumā divos mačos uz kopumā desmit minūtēm.

Katra cilvēka izvēle

Latvijas futbola izlases spēlētāji par Krievijas okupantu karu Ukrainā sociālajos tīklos klusē. Savu nosodījumu paudis vienīgi Roberts Uldriķis, sarunā ar žurnālistiem – arī Ukrainā līdz šim spēlējušais Kaspars Dubra. Dainis Kazakevičs norādīja, ka tā ir katra cilvēka individuāla izvēle: “Arī es publiski neesmu paudis savu pozīciju, bet varu apliecināt, ka kategoriski nosodu Krievijas karu pret Ukrainu, sūtu savu solidarizēšanos ar ukraiņu tautu un apbrīnoju viņus par varonību. Kas attiecas uz spēlētājiem, dziļi to nekomentēšu, tas ir katra individuālais viedoklis un uzskati, kā viņi to grib paust, cik aktīvi grib būt šajā situācijā. Netaisos nevienam pārmest, droši vien būtu priecīgāks, ja cilvēku, kas pauž savu pozīciju, būtu vairāk.” Treneris piebilda, ka gadījumā, ja kāds futbolists nāktu klajā ar izteikumiem, ka Krievija šajā karā nav agresors un atbrīvo Ukrainu, tad viņam vairs nebūtu vietas izlasē: “Ir lietas, par ko var tolerēt un teikt, ka tas ir personiskais viedoklis, bet par šo jautājumu nebūtu nekādas tolerances.”

Jāpiebilst, ka vakar sapulcējās Latvijas U-17 izlase, kas nākamnedēļ sāks dalību Eiropas čempionāta atlases elites raundā Dānijā, spēkojoties ar Šveici, mājiniekiem un Zviedriju. Šī vecuma jaunieši elites kārtā iekļuvuši ceturto reizi un pirmo kopš 2014. gada.

Pa trim no Spānijas un Anglijas

UEFA Čempionu līgā astotdaļfinālā Spānijas “Villareal” ar 3:0 pārspēja Turīnas “Juventus” no Itālijas, divu spēļu summā uzvarot ar 4:1. Sankciju dēļ uzmanības centrā nonākušais Anglijas klubs Londonas “Chelsea” ar 2:1 pieveica Francijas “Lille”, summā arī šajā duelī 4:1. Ceturtdaļfinālā no Anglijas spēlēs arī “Liverpool” un Mančestras “City”, no Spānijas – Madrides vienības “Real” un “Atletico”, tāpat Vācijas Minhenes “Bayern” un Portugāles Lisabonas “Benfica”. Šodien notiks ceturtdaļfināla pāru izloze.

Futbols. LATVIJAS IZLASE

Kandidāti spēlēm Maltā

* Vārtsargi: Pāvels Šteinbors, Roberts Ozols, Rihards Matrevics

* Aizsargi: Antonijs Černomordijs, Mārcis Ošs, Vladislavs Sorokins, Kaspars Dubra, Igors Tarasovs, Roberts Savaļnieks, Emīls Birka, Daniels Balodis

* Pussargi: Eduards Emsis, Andrejs Cigaņiks, Krišs Kārkliņš, Mārtiņš Ķigurs, Alvis Jaunzems, Vladimirs Kamešs, Renārs Varslavāns, Aleksejs Saveļjevs, Kristers Tobers, Daniels Ontužāns, Jānis Ikaunieks

* Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis, Raimonds Krollis