Personiskā arhīva foto

"Gada garākā nakts." Intervija ar jauno dzejnieci Karlīnu Jansoni un viņas dzejas kopa







Jūlija Dibovska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Karlīnu Jansoni ikdienā pazīst kā IT firmas darbinieci un Jauno mediju māk­slas studenti. Viņas dzejiskais alter ego, vārdā Salome Zhukoffsky, skolas laikā ir bijusi valsts mēroga olimpiāžu laureāte, un tas ļāva izvairīties no disciplinārlietām (piemēram, no vēstures kabineta bojāšanas sekām).

Labprātīgi, mīlestības vārdā atteikusies no karjeras starptautiskā organizācijā, viņa patlaban nodarbojas ar erotiska un estētiska rakstura haltūrām. Poliglote, kura neprot teikt “lūdzu, palīdzi”.

Ir strādājusi par “face-control” darbinieci pagrīdes klubā, apvienojot to ar dejas performancēm līdz rīta gaismai. Starptautisko tiesību studiju iespaidā izvēlējusies kļūt par vispārēju kailuma un pozitīvisma advokāti. Kā kontrabandas preci apkaimē izplata prieku un enerģiju, bet no policijas bēgusi tikai divreiz (sīkais huligānisms).

– Kā tas sanāk – tu stāsti, ka tev ir dzejiskais alter ego, tomēr var nojaust, ka stāsti faktus par sevi. Kāpēc tev tas ir vajadzīgs?

K. Jansone: – Cilvēks ar psihiatra izglītību noteikti uz šo atbildētu ar pāris trāpīgām diagnozēm. Nesen aizdomājos: no kurienes manam alter ego aug kājas? Ir aplami cilvēku dēvēt par indivīdu, kura burtiskā latīniskā nozīme – nedalāmais. Jebkura cilvēka, arī “Kilomax” pārdevējas personībai var būt dažādas šķautnes, tikai dažiem fantāzija liek tās personificēt, saukt vārdā.

Radošajā procesā ir grūti atraisīties no tās personības daļas, kas ir caurmērā kārtīga pilsone, kuru var atrast “LinkedIn”.

Gan rakstot, gan pozējot mākslas fotogrāfijai, es piedzīvoju disociāciju no saviem pases datiem un vienkārši esmu daļa no tā, kas tiek radīts. Šai disociācijai uzrodas personība. Vispār man ir arī cits maskulīnais tēls, ar kuru savulaik devos naktsdzīvē un izvairījos no nelūgtiem pielūdzējiem, bet tas jau ir cits stāsts.

– Vai tev nešķiet, ka visa dzīve ir viens liels “sīkais huligānisms”?

– Tā noteikti ir dzīve, nevis esamība likuma un morāles ietvaros. Bet uzsvars ir uz vārdu “sīkais”, jo tur nav apzināta nolūka kaitēt cilvēkiem. Ir savādi nokļūt situācijā, kad dzīvo pa savam, turklāt centienos darīt labu pasaulei, bet pēkšņi saskaries ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu vai īgnu tanti ar pretenzijām.

Bet cits stāsts ir par liekulību un zināmām morāles normām – tās mani mēdz uzkurināt uz klaju pretestību. Tā notiek, dzīvojot ar pankiem, – sanācis tā iemīlēt pasauli, ka gribas gāzt visu, kas to bremzē un indē, un izteikties nepiedienīgi, toties patiesi.

– Pastāsti par to “face-control” darbu pagrīdes klubā! Es apsolu neko neteikt policijai.

– Tagad no policijas nav jābīstas, jo klubs nesen tika slēgts, bet vēl pirms laika tas traģiskā kārtā legalizējās. Ak, tur bija aizraujoša un brīvības caurstrāvota gaisotne, gluži kā Berlīnes tehnomūzikas scēnā, tikai omulīgāka, jo katrs dejotājs un mūziķis ir savējais.

“Face-control” loma bija atbildīga, atlases pamatā – divi jautājumi: “Vai es tev uzticos? Vai es tev vēlos atklāt savu pasauli?” Iekšējā sajūta bija nemaldīga, un klubā nonāca cilvēki, kas pavadīja interesantu nakti, vienlaikus nesabojājot to citiem.

Bija tik forši ielaist kādu, kurš neizskatās pēc subkultūras pārstāvja, tomēr ir ar tīru sirdi, un pēc tam viņu pamanīt sajūsmā par to, ka šeit var izdejot savus dēmonus, nevis strēbt rumkolu pie bāra. Tas bija kā sargāt templi.

DZEJAS ABC

JŪLIJA DIBOVSKA, literatūrkritiķe: “Nedaudz aizliegtā, bet bez nozieguma sajūtas, jo viss ir māksla; turklāt kustība te ir būtiska, jo tā ne tik daudz ir attīstība, cik dzīves izbaudīšana; metafora kā mērķis, kuru sasniegt jaunā veidā ne vienmēr ir viegli, bet kas it kā pietur pie tradīcijas. Tas viss ir Karlīnas Jansones veidotā alter ego dzejā.”

“Kultūrzīmju Grāmatplaukta” lasītājiem ir iespēja ielūkoties epizodēs no Karlīnas dzejiskā alter ego, vārdā Salome Zhukoffsky, dzīves.

***

Šeit visas sliedes beigušās

gala stacija

kur īstais ceļš tikai sākas

nu maršruts ir manis pašas

brūcēm klātajās rokās

uz tām sestdienas rītā aizsvilās grapa

un zilās liesmās spirts sajaucās ar ādu

tu nolaizīji manu roku un jūsmoji

cik karameļaini garšo manas sāpes

bet te pēkšņi

apreibi no manis

***

kamēr esmu

pat pirmajam vilcienam par agru

kamēr šī nakts

šķiet kā vēsturisks sapnis

un blandos pa parkiem

savā vazaņķes elementā

es gribu Tevi

redzēt smaidām

ekipāžu zilās gaismās

kamēr sadeg mana pēdējā barjera

pat visu svēto brigāde

būs bezspēcīga

pret Tavu pieskārienu

***

man ir tikai viena deja

līdz rītausmai

dīdīties kā Pasaules Čūskai

izsvīst sviedru planētiņas

maldīties ekstāzes miglājā

kamēr turi karti un smaidot vēro

kā klejoju skaņu kosmosā

kravas ostā ceļamkrāniem

vēl aizvien riņķa dancis

smagi klaudzošas piruetes

pie apvāršņa

un Tu aizjoņo pirmsrīta tumsā

motocikla gārdzoņai duroties

nakts remdenajā delmā

pāri tai ēnainai toskānai Spilvē

pāri tiltam

otram tiltam

nākamajam

un Tu brauksi atpakaļ

jo, redz, šos tiltus uzcēlām

no to iepriekšējo pelniem un krāsmatām

***

kad man būs drosme pateikt sejā

piecdesmit skandināvu kolēģiem ar fjordu ūdensvēsiem smaidiem

un vienai menedžerei no bēšīgas ģimenes mājas ar rūpīgi menedžētām dobēm rīgas priekšpilsētā

ka

“jā, es nezinu”

“jā, es nevaru”

un es negribu

klumzāt augšup pa stiklotajām karjeras kāpnēm kuru galā redzu tukšumu

kuru kāpšanai esmu par vieglprātīgu

–

no puķupodiņa izrausās apjukusi pūce

un cauri plīstošu burbuļu mūrim

aizlido pretī nezināmajam

pretī gaišajai nākotnei

astes galā nesot mazus nocenotu narcišu ziediņus