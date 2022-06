Anastasija Kravčenoka (no kreisās) un Tīna Graudiņa. Foto: Wu Hong/EPA/Scanpix

Gada notikums pludmales volejbolā – Majoros pulcējas pasaules vadošie spēlētāji







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz šim pludmales volejbolā Latvijā sacensību rīkošanā augstākais lidojums bija divas reizes notikušais Eiropas čempionāts (2017. un 2020. gadā). Tagad latiņa pacelta vēl augstāk, jo Majoru pludmalē pulcējusies lielākā daļa no pasaules vadošajiem “bīča” duetiem. Pēc veiktajām reformām profesionālajā tūrē Latvijas Volejbola federācijai (LVF) un Jūrmalai uzticēts “Elite 16” turnīrs, trešais no deviņiem šogad ieplānotajiem.

Dalībnieku vidū olimpiskie čempioni Mūls/Sērums no Norvēģijas, pludmales volejbola leģenda Alisons Seruti, pasaules čempioni Brūvers/Mēuvsens no Nīderlandes un daudzi citi titulēti sportisti. Arī mūsējie Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš un Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka. Tieši ar dāmām tiek saistītas lielākās cerības, jo pirmajā “Elite 16” posmā Rosarito viņas bija otrās, bet pirms nedēļas Ostravā piektās. Tāpat pamatsacensībās ar īpašo ielūgumu startēs Marta Ozoliņa/Luīze Skrastiņa.

Iespaidīgs budžets

Šāda līmeņa sacensībām nepieciešams arī pamatīgs finansējums. Balvu fonds 300 000, rīkošanas licence 350 000 ASV dolāru. “Valsts mums piešķīra 500 000 ASV dolāru, kur 350 000 ir licences maksa un 150 000 daļa no balvu fonda. Jūrmalas pašvaldības finansējums ir 250 000 eiro, pārējais no sponsoriem, mūsu federācijas un starptautiskās federācijas,” “Latvijas Avīzei” skaidro turnīra direktors Kaspars Timermanis.

Organizatoru operatīvās finanses ir 550 000 eiro, no tiem apmēram 20% bija nepieciešami laukumu iekārtošanai, aptuveni 100 000 tribīnēm un apkārt esošajai teritorijai. Vēl tehniskais nodrošinājums, viesnīcu izmaksas, darbinieku atalgojums. “Cik esam runājuši ar citiem rīkotājiem, šāda pasākuma uzņemšanas izmaksas vien ir ap miljonu. Mums ir mazāk, un uz citu fona esam mazi, taču darbojamies efektīvāk. Izdevumos vēl ir otra sadaļa, cik tas viss izmaksā volejbola jumtorganizācijai “Volleyball World”, ko mēs gan nezinām. Viņi sūta padsmit savus darbiniekus, 30 televīzijas darbinieku lielu brigādi,” turpina Timermanis.

“Volleyball World” gan pati pelna no organizatoriem, jo saņem naudu par licencēm un pārdodot raidtiesības. Ar tām sanākusi stīvēšanās, jo pludmales volejbola profesionālās tūres raidtiesības Skandināvijas un Baltijas valstu reģionā pārdotas “Viaplay”, taču Latvijas posma organizatori gribēja un pieprasīja, lai spēles ir redzamas virszemes apraidē. “Kā organizatori nepiekritām maksas pārraidēm. Lai gan formāli mums par to nav teikšanas, izdevies panākt, ka šī posma translēšanas tiesības nopirkusi “TV3 grupa”, spēļu tiešraides būs redzamas “TV6″ kanālā. Viņi translēs 27 spēles, kas ir ļoti daudz. Jaunums ir tas, ka filmēšanu nenodrošina Latvijas puse, bet jau minētā 30 cilvēku brigāde, kas ieradās pa taisno no iepriekšējā posma Ostravā. Tehniskās prasības, salīdzinājumā ar citiem gadiem, ir krietni augstākas, līdz ar to esam patērējuši arī daudz nervu, kas nav naudā izvērtējams,” piebilst Timermanis.

Risks minimāls

Rīkojot pludmales volejbola turnīrus jūras malā, jārēķinās ar laika apstākļiem, kas var sagādāt pamatīgas problēmas. Visiem labā atmiņā ir 2020. gada Eiropas čempionāts septembrī, kad spēcīgā vētrā Majoros uzbūvētajā laukumā skalojās ūdens, nodarot ievērojamus postījumus gan smilšu laukumam, gan tribīnēm. Togad viena spēļu diena tika aizvadīta Mārupē esošajā “Ruukki” pludmales centrā, kamēr galvenā arēna tika savesta kārtībā.

Arī šodien laika apstākļi nelutina, pēc nakts lietusgāzēm tiek solīts spēcīgs vējš, kas ūdeni var piedzīt ne tikai pie laukuma robežām. Kaspars Timermanis gan saka, šoreiz “plūdu” risks esot minimāls. “Vēja virziens ir citāds nekā pirms diviem gadiem, attiecīgi jūrai nevajadzētu nākt krastā. Tāpat ir drošības spilvens – laukums šogad no jūras ir uzbūvēts nedaudz tālāk. Protams, sekosim līdzi situācijai,” teic sacīkšu direktors.

Kvalifikācijā bez uzvarām

Seši Latvijas dueti vakar aizvadīja kvalifikācijas sacensības. Diemžēl pagalam neveiksmīgi, visiem zaudējot jau pirmajā kārtā, kas turnīrā dod dalītu 21. vietu. Vissīvāko pretestību izrādīja Edgars Točs/Kristiāns Fokerots, ar 1:2 (22:20, 14:21, 8:15) atzīstot amerikāņu Traja Borna/Trevora Kreba pārākumu. Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkēvičs, Dāvis Teteris/Olivers Bulgačs un Rūdolfs Stankevičs/Ernests Puskundzis zaudēja divos setos.

Dāmu sacensībās pirmajā kārtā zaudēja arī Varvara Brailko/Deniela Konstantinova un Anete Namiķe/Līva Ēbere, abiem duetiem piekāpjoties ASV volejbolistēm. Lai tiktu pamatsacensībās, bija jāpārvar divas kvalifikācijas kārtas. Sākumā bija plānots, ka kvalifikācijā piedalīsies tikai trīs Latvijas dueti, tomēr vairākas ārzemju komandas (poļi, čehi, ķīnieši) uz Latviju neatbrauca, līdz ar to varēja pieteikt gados jaunos Teteri/Bulgaču, Stankeviču/Puskundzi, Namiķi/Ēberi. Ja šāds notikumu pavērsiens būtu paredzēts iepriekš, Latvijai vīru pamatturnīrā būtu divas komandas. “Stratēģiski pārrēķinājāmies, jo “wild card” iedevām Samoilovam/Šmēdiņam, bet pēc vairāku duetu neierašanās viņi automātiski būtu tikuši pamatsacensībās.

Būtu to paredzējuši, īpašo ielūgumu varējām dot Bedrītim/Rinkēvičam, kuri uzvarēja vietējā Latvijas atlasē. Tad mums tagad būtu divi pāri veču pamatsacensībās. Tobrīd, kad par to lēmām, bija svarīgi nodrošināties, lai Samoilovs/Šmēdiņš pavisam noteikti tiek pie spēlēšanas. Dāmu sacensībās situācija bija cita, tur Graudiņa/Kravčenoka ar vietu rangā bija garantējušas pamatturnīru, tāpēc īpašo uzaicinājumu saņēma Ozoliņa/Skrastiņa,” skaidro Timermanis. Galvenais iemesls, kāpēc ne visi labākie šoreiz ieradās Jūrmalā – jau nākamajā nedēļā Romā sākas pasaules čempionāts, kur startēs pa 32 pāriem dāmu un vīru konkurencē. No Latvijas gan tikai abi vadošie dueti.