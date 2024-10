Gadu pēc teroristiskā grupējuma “Hamās” uzbrukuma Izraēlai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina strādāt pie ilgstoša miera panākšanas reģionā.

Rinkēvičs tviterī atgādina, ka pirms gada “Hamās” teroristi veica brutālus un nepamatotus uzbrukumus nevainīgiem Izraēlas pilsoņiem.

Viņš atkārto aicinājumu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus Izraēlas ķīlniekus un strādāt pie politiskā procesa atdzīvināšanas, lai censtos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.

Tikmēr ārlietu ministre Baiba Braže (JV) norāda, ka pirms gada veiktajiem “Hamās” barbariskajiem uzbrukumiem Izraēlai nav nekāda attaisnojuma.

Latvija aicina bez ierunām atbrīvot visus ķīlniekus, pauž Braže, uzsverot, ka Izraēlai ir tiesības sevi aizstāvēt, ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības.

Latvija atbalsta diplomātiskos centienus panākt tūlītēju pamieru Gazā, turklāt vardarbības spirāle visā reģionā ir radījusi neiedomājamas ciešanas, un humanitārā situācija Gazā joprojām ir nepieņemama, secinājusi ministre, atgādinot, ka Latvija joprojām ir apņēmusies panākt divu valstu risinājumu kā vienīgo ceļu uz ilgstošu mieru.

Kā ziņots, 2023.gada 7.oktobrī palestīniešu teroristiskā grupējuma “Hamās” sarīkotajā slaktiņā Izraēlā, teroristi noslepkavoja gandrīz 1200 cilvēkus, pamatā civilistus, un sagrāba 250 ķīlniekus. Reaģējot uz 7.oktobra slaktiņu, Izraēla paudusi apņēmību iznīcināt “Hamās” un uzsākusi plašu militāro operāciju teroristu kontrolētajā Gazas joslā.

