“RFS” ģērbtuvē pēc mača valdīja jautrība un gaviles. Centrā – galvenais treneris Viktors Morozs. Pēc vakariņām par plikgalvi kļuva komandas analītiķis Iļja Ščaņicins, kurš par uzvaru bija apsolījis nodzīt matus. Foto: Nora Krevņeva-Baibakova/”RFS”

“RFS” kvalifikācijas ceturtās kārtas spēle pret “Linfield” ieies vēsturē kā brīnumu pilna cīņa Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Plānveidīga kluba pārvaldība un gudrs treneru darbs kombinācijā ar lielu veiksmes devu Latvijas futbola čempionvienībai “RFS” ļāva sasniegt UEFA Konferences līgas grupu turnīru, tādējādi Rīgā redzēsim klubus no Turcijas, Itālijas un Skotijas.

Brīnums Belfāstā

“RFS” kvalifikācijas ceturtās kārtas spēle Belfāstā pret “Linfield” ieies vēsturē kā brīnumu pilna cīņa, kurā visi futbola dievi bija labvēlīgi Latvijas klubam.

Mājinieki radīja vairāk iespēju gūt vārtus un papildlaika 104. minūtē viņi likumsakarīgi izvirzījās vadībā, atlikušajā laikā izniekojot vēl momentus, tostarp nerealizējot izgājienu trijatā pret vienu aizsargu. Pieliktā laika pēdējā minūtē pēc piespēles no laukuma malas ziemeļīri ieraidīja bumbu savos vārtos – 1:1, divu spēļu summā 3:3 un pēcspēles sitienos “RFS” uzvara ar 4:2!

“Atbildes spēlē negāja tā, kā gribējām. Iespējams, pēc mača pret “Valmieru” bijām noguruši. Zinājām, ka “Linfield” mājās spēlē daudz kvalitatīvāk un agresīvāk nekā izbraukumā – gan pret “Zurich”, gan “Bodo/Glimt” ļoti labi izskatījās un norvēģus pat uzvarēja.

Ja neiet spēle, tad ir jācīnās – līdz galam. Mājās mums nepaveicās – neiesitām pendeli, vēl citas iespējas. Pēc xG rādītāja mums Rīgā bija jāuzvar ar diviem vārtiem, Belfāstā jau viņiem bija jābūt +2. Tā kā kopumā likumsakarīgi, ka bija pendeles, bet otrajā spēlē mums, protams, ļoti paveicās,” sarunā ar “Latvijas Avīzi” atzina “RFS” galvenais treneris Viktors Morozs.

Kluba ģenerāldirektors Māris Verpakovskis atzinis, ka ne savā karjerā, ne televizora ekrānā ko tamlīdzīgu nav redzējis un izvilkt šādu mirušu spēli – tas esot kaut kas no zinātniskās fantastikas sērijas.

Tajā pašā laikā arī viņš atgādināja, ka iepriekšējos mačos komanda nav izmantojusi daudzas teicamas iespējas, tikmēr viņu vārtos ielidojis viss iespējamais.

“RFS” nodrošinājusi naudas balvu no UEFA 3,3 miljonu eiro apmērā, ko var vēl papildināt – katrs neizšķirts grupā dos 166 tūkstošus, uzvara – pusmiljonu.

Itāļu skola

Grupu turnīra izlozē “RFS” no pirmā groza pretī dabūja Turcijas ceturto spēcīgāko klubu Stambulas “Basaksehir”, no otrā – Itālijas septīto vienību Florences “Fiorentina”, bet no trešā – Skotijas bronzas medaļnieci Edinburgas “Hearts”.

“Basaksehir” Turcijas spēcīgākajā līgā ienāca pirms astoņiem gadiem un visus, izņemot vienu, bijis labāko četriniekā. Aizpērn kļuva par čempioni un spēlēja Čempionu līgas grupu turnīrā, tāpat divas reizes bijusi Eiropas līgas grupā, 2020. gadā sasniedzot astotdaļfinālu. Šovasar ceļā uz grupu turnīru pārspēja komandas no Izraēlas, Islandes, kā arī Beļģijas “Royal Antwerp”.

“Fiorentina” iepriekšējā sezona bija labākā sešu gadu laikā. Eirokausos tā iepriekšējo reizi spēlēja 2016./2017. gada sezonā Eiropas līgā, divus gadus pirms tam sasniedza pusfinālu. Šovasar kvalifikācijā iesaistījās no ceturtās kārtas, uzvarot Nīderlandes “Twente”.

“Hearts” vēl aizpagājušajā sezonā spēlēja Skotijas pēc spēka otrajā līgā, iepriekšējo deviņu gadu laikā tā bija izkritusi no augstākās līgas jau otro reizi, bet atgriešanās kā 2014. gadā, tā šoreiz sanāca jaudīga – bronzas medaļas. Eirokausos tā spēlēs pēc sešu gadu pārtraukuma. Grupu turnīrs Konferences līgā “Hearts” bija garantēts, jo tā cīņā iesaistījās no Eiropas līgas kvalifikācijas ceturtās kārtas, kur zaudēja Šveices “Zurich” (1:3).

“Mums jebkura grupa būtu interesanta, jo nav tā, ka kādu pretinieku noteikti uzvarētu. Gribējās, lai ir viens grands, pret kuru varētu sajust futbola atmosfēru un līdzjutējiem būtu interesanti paskatīties. Šīs cerības piepildījās “Fiorentina” izskatā,” teica Viktors Morozs.

“”Basaksehir” nav grands, taču komanda ļoti spēcīga. Ar “Hearts” varam spēkoties, viņu spēles vēl neesam skatījušies, bet šķiet, ka varētu būt iespējas. Cīnīsimies katrā mačā, tā ir liela bauda gan treneriem, gan spēlētājiem un līdzjutējiem, ka divu mēnešu laikā varam aizvadīt sešas tādas spēles. Būs interesanti.”

Konferences līgā kopumā spēlēs 32 komandas, ir pārstāvji no visām futbola lielvalstīm (izņemot Portugāli), pirmo reizi grupu turnīrā iekļuvis Lietuvas “Žalgiris”, kas Čempionu līgā pārvarēja divas atlases kārtas, tostarp sensacionāli pārspējot Zviedrijas “Malmo” (3:0).

Divās nākamajās kārtās zaudējumi pret Norvēģijas un Bulgārijas klubiem. Lietuvieši spēlēs grupā ar “Basel”, Bratislavas “Slovan” un Erevānas “Pyunik”. Ar pirmo piegājienu Eirokausos grupu turnīrā iekļuvusi Kosovas “Ballkani”.

Sastāvs iespēlēts

Latvijas klubs otro reizi iekļuvis Eiropas kausu grupu turnīrā – 2009. gadā Eiropas līgā spēlēja “Ventspils”.

Pēc kvalifikācijas ventspilnieki krietni pastiprinājās, bet “RFS” nav tādu plānu. “Transfēru logs ir slēgts, var paņemt tikai kādu brīvo aģentu, bet tas nav viegli – viņi šobrīd ir bez spēļu prakses un vajadzīgs laiks, lai uzlabotu sportisko formu. Ir tikai divi mēneši, daudz spēļu, tāpēc nav vērts pat meklēt,” atzina Viktors Morozs.

“Domāju, ka mūsu sastāvs ir labi saspēlēts. Jā, dažās pozīcijās ir robi, taču kluba vadība neplāno pastiprināties.” Līdz augusta beigām vēl teorētiski kādu varētu pārdot, taču tas nav sagaidāms – ar tiem, par kuriem bijusi interese ārzemēs, panākta vienošanās turpināt sadarbību vismaz līdz ziemai. Iespējams, šonedēļ komandā varētu atgriezties iepriekšējais kapteinis Tomislavs Šaričs.

“RFS” šodien nākamā nozīmīgā spēle – Latvijas čempionātā viesos pret “Liepāju”. Līdere “Valmiera” ar 7:0 sagrāva Salaspils “Super Novu”, trīs vārtus gūstot Raimondam Krollim, bet “Daugavpils” atspēlējās no 0:2 un ar 3:2 uzvarēja “Mettu”. Pēc spēles par aiziešanu no amata paziņoja latgaliešu galvenais treneris Andrejs Kaļiņins. “Riga” ar 3:1 pieveica “Tukumu 2000/Telms”.

Kalendārs. Futbols

UEFA KONFERENCES LĪGA

RFS spēļu kalendārs

* 8.09. “Fiorentina” – “RFS”

* 15.09. “RFS” – “Hearts”

* 6.10. “RFS” – “Basaksehir”

* 13.10. “Basaksehir” – “RFS”

* 27.10. “Hearts” – “RFS”

* 3.11. “RFS” – “Fiorentina”

Mājas spēles “RFS” aizvadīs “Skonto” stadionā