"Gaisma ir tikai puse stāsta…" Linda Leen aicina uz citādu Ziemassvētku koncertsēriju baznīcās un ērģeļu koncertzālēs







Ar īpašu Ziemassvētku programmu balsīm, ģitārai un ērģelēm šī gada decembrī mūziķe Linda Leen un draugi aicina uz koncertsēriju Latvijas baznīcās un ērģeļu koncertzālēs. Ziemassvētku laiks, kurā sagaidām un sniedzam daudz prieka, baudām ģimenes un līdzcilvēku atkalsatikšanos, kādam ir arī zaudējumu un izaicinājumu laiks, kad grūti saskatīt gaišo, un patiesās sajūtas neizturami kontrastē uz apkārtējā pacilātības fona. “Gaismas spēles. Gaisma ir tikai puse stāsta” ir muzikāls sirdskalpojums baznīcas atmosfērā, kurā piedzīvot sevi, ļaujot savai tumsai un gaismai līdzpastāvēt. Ieskaut visus savu domu un jūtu pustoņus, līksmi un arī skumjas, apzināties, sajust, lūgt, izraudāties, sasmaidīties un būt kopā.

Programmā “Gaismas spēles” iekļauta gan pazīstama Ziemassvētku mūzika, gan arī tāda, kas būs kā negaidīts pārsteigums klausītājiem šajā svētku laikā.

Šis koncertpiedzīvojums ir duets gaismai un tumsai. Tas veidots kā emocionālu pustoņu mozaīka no ēteriskākajiem gaismas vēstījuma mirkļiem līdz dziļākajām tumsas apjausmēm pilnā gaismas spektrā, caurvijot to ar viegluma un cerības stariem. Baznīcu atmosfērā skanēs dziesmas no Lindas Leen albumiem “Tik klusa un svēta” (2000) un “Ziemasskaņas” (2009), korālis “Ak, svētā nakts” un citi, Leonarda Koena “Hallelujah”, fragments no Z.Liepiņa operas “Parīzes Dievmātes katedrāle”, kā arī senlolotu dziesmu interpretācijas no grupas “Depeche Mode” leģendārā albuma “Songs of Faith and Devotion” (1993), ko mūziķi radījuši ļoti sarežģītā slavas spiediena, atkarību, personisko un grupas eksistences izaicinājumu laikā par tumsas pretmeta alkām, mūžīgajiem patiesības, jēgas meklējumiem un jautājumiem, uz kuriem nav racionālu atbilžu. Kā apliecinājumu patvērumam, ko sniedz Augstākais.

“Gaismas spēļu” radītāji: dziedātāja un komponiste Linda Leen, elektrisko un akustisko ģitāru virtuozs Rihards Efeja-Lībietis, vokālā grupa “Midnight Five”, pie ērģelēm- Jānis Pelše, aranžējumu meistars Andris Sējāns, skaņas režija- Didzis Simanovičs.

LINDA LEEN koncertā Ziemassvētkos.

“GAISMAS SPĒLES. Gaisma ir tikai puse stāsta”

16.decembrī plkst. 19.00 Siguldas Luterāņu baznīcā

21.decembrī plkst. 19.00 Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

22.decembrī plkst. 19.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

25.decembrī plkst. 18.00 Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā

26.decembrī plkst. 16.00 Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā

27.decembrī plkst. 19.00 Latgales Vēstniecībā GORS

29. decembrī plkst. 19.00 Ventspils Koncertzālē LATVIJA

30.decembrī plkst. 19.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle

Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.