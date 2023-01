Uz palodzes noliktie telpaugi pateicīgi uztvers arī to gaismu, kas atspīdēs no āra uz iekšpusē nolikta spoguļa vai pat folijas loksnes. Foto: Inita Šteinberga

Gaismas ķērājs telpaugiem Ieteikt







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tumšajās dienās pat cilvēki nīkst ārā no gaismas trūkuma, kur nu vēl telpaugi. Ekonomisks risinājums gaismas vairošanai – izvietot spoguļus vai citus atstarojošus materiālus.

Uz palodzes noliktie telpaugi pateicīgi uztvers arī to gaismu, kas atspīdēs no āra uz iekšpusē nolikta spoguļa vai pat folijas loksnes. Konstrukcija ar vertikālu spoguli var būt smagnēja, taču to var noguldīt uz palodzes, lai atstarojas gaisma no apakšas, vai atstutēt pret logu apmalēm. Visvienkāršāk ir pagatavot atstarotājus no virtuvē izmantojamās folijas vai cita papīra ar gaismu atspoguļojošu virsmu. Piemēram, folijas loksni aptin ap diviem kociņiem un katru iesprauž puķupodā. Lok­sni var atstāt taisnu kā plakātu, ja apņem vairākiem podiem uzreiz, vai apakšā saspiest kā vēdekli, ja liek tikai vienam podam. Svarīgi, lai pret logu būtu atstarojošā, nevis matētā puse.

Šāda konstrukcija noderēs arī vēlāk, kad uz palodzēm kastītēs snīpjus parādīs pipariņi, tomāti un citi dārza luteklīši. Šādi vairogi mazinās arī stādu stīdzēšanu uz dienas gaismas pusi logā, un tomāti būs stalti kā zaldātiņi. Pat sīpollociņi augs ņiprāki, ja varēs savu skaistumu apskatīt atspulgā. Gaismas efektus novērtēs arī uz palodzes audzētie mikrozaļumi.

Gaismu atstarojošos paneļus nevajag veidot pārāk lielus, lai tie blīvi nenoslēgtu telpu starp istabu un logu. Gādā, lai pie augiem tiek arī siltais gaiss. Tas sevišķi svarīgi sala dienās, jo stiklam piespiestās lapiņas var pat apsalt.

Taču tiem augiem, kam tīk vēsums (acālijām, kamēlijām, arī vairumam tā saukto vecmāmiņas puķu), šāds gaismas vairogs derēs arī kā aizslietnis, kas pasargās no apkures radiatoru radītā sausā un karstā gaisa (tas parasti izpaužas kā lapu galu brūnēšana vai pat nobiršana).

Ir vērts arī istabā cilvēku labsajūtai atrast kādu vietu papildu spogulim, kurā atstarotos dienas gaisma. Turklāt iznāks pat neliela elektrības ekonomija, ja istabā būs gaišāks no viltus loga.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.