Foto: FreePik

Garša, kas nekad nepievils: klasiskais borščs 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
21:33, 15. novembris 2025
Receptes

Šai zupai jāļauj ievikties, tad tā kļūst arvien garšīgāka.

Reklāma
Reklāma

Sastāvdaļas

Kokteilis
Hallo! Jā! Klausos!! Ar kādu vārdu tu atbildi uz telefona zvaniem? Izrādās, ka tas kaut ko pasaka par tavu raksturu 9
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
Veselam
“Izmēz” savu ķermeni! 7 produkti, kas dabiski attīra organismu un palīdz atjaunot līdzsvaru
Lasīt citas ziņas

700 g cūku ribiņu
400 g svaiga kāposta
3–4 kartupeļi
3 gatavi tomāti
2 vidēji lielas bietes
2 vidēji burkāni1 paprika
1 sīpols
sula no puscitrona
5 melno piparu graudi
1 lauru lapa
2 ēdamkarotes saulespuķu eļļas
zaļumi pēc izvēles
skābais krējums
sāls

Pagatavošana

Gaļu liek katlā, pārlej ar 4 lit­riem auksta ūdens, uzvāra un no­puto. Pievieno sāli, piparus un lauru lapu, vāra gaļu gatavu. Tad izņem no katla, padzesē un sagriež mazos gabaliņos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Attiecības darbā? Lūk, šajās profesijās partneri visbiežāk tiek krāpti ar darba kolēģiem
“Lukašenko dara visu iespējamo, lai saglabātu savu amatu.” Eksperts atklāj, kuri scenāriji viņu biedē visvairāk
“Budžets ir uz sabrukuma robežas…” ANO brīdina par smagu ziemu Ukrainas bēgļiem

Pannā uzkarsētā eļļā 3 minū­tes apcep sīki sasmalcinātu sīpo­lu, pievieno rupji sarīvētas bietes un burkānus, cep 10 minūtes. Pie­liek salmiņos sagrieztu papriku, no­mizotus sasmalcinātus tomātus un sautē uz lēnas uguns aptuve­ni pusstundu.

Kartupeļus sagriež salmiņos, liek karstā buljonā. Kad tie gandrīz mīksti, pievieno sīki sa­grieztu kāpostu. Ļauj zupai uzvārī­ties, pieliek gaļas gabaliņus, pannā apcepto maisījumu un citrona sulu.

Vēlreiz uzvāra, nogaršo, vai neva­jag vairāk sāls, pavāra vēl 5 minū­tes un atstāj, lai zupa ievelkas.

Pasniedzot pievieno zaļumus un skābo krējumu,

Ko der zināt par zupām

Lai zupa izdotos garšīga, ar bagātīgu garšu, jāievēro daži padomi. Jāizvēlas atbilstīga gaļa. Liellopa gaļa ēdienam piešķir dziļu un spēcīgu garšu, tā īpaši piemērota borščam, pupiņu zupai, buljonam. Cūkgaļa ir maigāka, labi sader ar kāpostu un zirņu zupu. No vistas un tītara gaļas izdodas garšīgs buljons, savukārt kūpinājumi piešķir dūmainu, izteiktu garšu un aromātu. Gaļu var arī kombinēt, piemēram, pievienot svaigu gaļu un nedaudz kūpinājuma.
Lai zupa būtu sātīga, kombinē dārzeņus, piemēram, kartupeļus, burkānus, selerijas un pētersīļa saknes, rudenī arī kāpostus un ķirbjus. Pievienojot pākšaugus, zupa kļūst barojošāka.
Gaļas zupas ir garšīgākas nākamajā dienā, kad garšas savilkušās. Tās var uzglabāt ledusskapī 2–3 dienas, var arī sasaldēt porcijās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Kaut kas pavisam neierasts: siltā avokado un spinātu biezzupa
5 kārdinoši ēdieni no ķirbja: no zupiņas līdz desertam
Receptes
Garda recepte! Harčo ar jēra gaļu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.