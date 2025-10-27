Kaut kas pavisam neierasts: siltā avokado un spinātu biezzupa 0
Avokado izmantošanas iespējas ir daudzveidīgas. To var saspaidīt, līdz izveidojas biezenis, uzziest uz maizes šķēles vai grauzdiņa un garšas bagātināšanai uzbārstīt piparus, uzspiest citrona sulu. Gatavojot burgerus, majonēzi var aizstāt ar avokado vai pievienot to papildu garšai. Var ietīt suši kā papildinājumu zivīm vai dārzeņiem vai likt klāt no dārzeņiem pagatavotām biezzupām.
Sastāvdaļas
1 liels avokado
100 g svaigu spinātu
1 sīpols
1 ķiploka daiviņa
300 ml dārzeņu buljona
1 ēdamkarote olīveļļas
1 tējkarote citronu sulas
pipari
sāls
Pagatavošana
Sīpolu un ķiploku sasmalcina un apcep eļļā, līdz caurspīdīgi. Pieber spinātus un sautē 1–2 minūtes. Pielej buljonu un uzkarsē. Noņem no uguns, pievieno sagrieztu avokado un citronu sulu. Sablendē. Pasniedz siltu.