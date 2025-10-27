Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Kaut kas pavisam neierasts: siltā avokado un spinātu biezzupa 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
18:12, 27. oktobris 2025
Receptes

Avokado izmantošanas iespējas ir daudzveidīgas. To var saspaidīt, līdz izveidojas biezenis, uzziest uz maizes šķēles vai grauzdiņa un garšas bagātināšanai uzbārstīt piparus, uzspiest citrona sulu. Gatavojot burgerus, majonēzi var aizstāt ar avokado vai pievienot to papildu garšai. Var ietīt suši kā papildinājumu zivīm vai dārzeņiem vai likt klāt no dārzeņiem pagatavotām biezzupām.

Sastāvdaļas

Veselam
1 liels avokado
100 g svaigu spinātu
1 sīpols
1 ķiploka daiviņa
300 ml dārzeņu buljona
1 ēdamkarote olīveļļas
1 tējkarote citronu sulas
pipari
sāls

Pagatavošana

Sīpolu un ķiploku sasmalcina un apcep eļļā, līdz caurspīdīgi. Pieber spinātus un sautē 1–2 minūtes. Pielej buljonu un uzkarsē. Noņem no uguns, pievieno sagrieztu avokado un citronu sulu. Sablendē. Pasniedz siltu.

