Ģirģens: "Straume" paver jaunas iespējas. Vai Latvija kļūs par jauno Holivudu?







Animācijas filma “Straume” ir ne tikai kļuvusi par kases grāvēju, bet arī raisījusi plašas diskusijas par Latvijas kino industrijas potenciālu. Filmas panākumi ir atvēruši jaunas iespējas, un sabiedrībā tiek aktīvi diskutēts par to, kā izmantot šo impulsu, lai veicinātu kino industrijas attīstību Latvijā.

Sandis Ģirģens: “Straume” kā tramplīns Latvijas kino industrijai

Bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica pārliecību, ka filmas “Straume” panākumi ir jāizmanto kā tramplīns, lai veicinātu Latvijas kino industrijas attīstību. Viņš ierosināja, ka būtu jāizveido īpaša attīstības programma, kas piesaistītu investīcijas un veicinātu jaunu filmu ražošanu.

“Tas būtu mans ierosinājums. Skatieties, ja ir kāda veiksmīga filma, tad noteikti ir arī otrā daļa, trešā, ceturtā, piektā. Piemēram, ” The Batman”, 2, 3, 4, 5, “Superman” un tā tālāk. Mūsu valsts vēlētos pacelt citā līmenī konkrēto kino industrijas jomu un izveidot šo attīstības programmu kā paviljonu, lai te brauc un filmē,” skaidroja Ģirģens.

Viņš arī pieminēja Polijas pieredzi, kur ir izveidoti speciāli tehnoloģiskie parki, kas atbalsta dažādas radošās industrijas, tostarp kino un spēļu industriju. “Mēs varam iesaistīt tur arī gameings. Respektīvi Polijā, arī Krakovā tehnoloģiskajā parkā ļauj attīstīties šādu veidu biznesa modeļiem, kas ir saistīti ar kinofilmām vai spēlēm.”

Kultūras ministrijas loma un nākotnes perspektīvas

Ģirģens atzīmēja, ka arī Kultūras ministrijai ir nozīmīga loma kino industrijas attīstībā. Lai gan iepriekš ir bijusi kritika par ministrijas iesaistīšanos spēļu industrijas atbalstīšanā, Ģirģens uzsver, ka šāda veida aktivitātes var tiešām veicināt Latvijas atpazīstamību pasaulē un veicināt ekonomisko izaugsmi.

“Jo vairāk mēs investēsim šajā industrijā, jo labāka atpazīstamība gan konkrētajiem sfēras pionieriem, gan profesionāļiem. Tas dod plus zīmi arī mūsu valstij atpazīstamībai un arī, protams, ienākumiem,” skaidro Ģirģens.

Jau vēstīts, ka Ginta Zilbaloža filma “Straume” nominēta “Zelta globusa” balvai kategorijā “Labākā animācijas filma”, pirmdien paziņots “Zelta globusu” 2025.gada nomināciju atklāšanas pasākumā.

Uz balvu šajā nominācijā pretendē vēl piecas filmas – “Inside Out 2”, “Moana 2”, “Memoir of a Snail”, “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” un “The Wild Robot”.

“Zelta globusa” balvas pasniegšana, kas nereti tiek dēvētā par ASV Kinoakadēmijas “Oskara” trofejas priekšvēstnesi, tiks pasniegta nākamā gada 6.janvārī.

Kā aģentūrai LETA apliecināja Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa, šī ir pirmā reize, kad Latvijas filma saņēmusi “Zelta globusa” nomināciju.

Kā vēstīts, pagājušajā sestdienā “Straume” saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu kategorijā “Labākā animācijas filma”. Tāpat filma nominēta prestižajai Eiropas parlamenta “LUX” skatītāju balvai, kas ir atvērta skatītāju balsojumam visā Eiropā.

Savukārt svētdien “Straume” saņēmusi gan Losandželosas Filmu kritiķu asociācijas, gan Bostonas filmu kritiķu kopienas balvu kā labākā animācijas filma.

Šonedēļ animācijas filmu, kas iepriekš bija skatāma Ņujorkā un Losandželosā, sāka rādīt kinoteātros citviet ASV. Kā vēsta portāls “Animationmagazine.net”, filma ar mākslas kino izplatītāja “Sideshow”/”Janus Films” starpniecību nedēļas nogalē skatāma 375 kinoteātros ASV. Portāla “Deadline” aplēses liecina, ka tās kases ieņēmumi nedēļas nogalē sasnieguši 528 000 ASV dolāru (499 000 eiro), bet kopējie filmas kases ieņēmumi visā pasaulē ir 3 554 271 ASV dolārs (3 369 893 eiro).

“Straume” demonstrēta arī Kannu kinofestivāla konkursa programmā “Īpašais skatiens” kā vienīgā animācijas filma, Ansī animācijas filmu festivālā filma ieguvusi četras balvas, to skaitā žūrijas un skatītāju balvu. Turklāt no rudens, filmu demonstrēs kinoteātros daudzviet pasaulē.

Tā saņēmusi arī Ņujorkas filmu kritiķu loka (NYFCC) balvu kā labākā animācijas filmai. NYFCC ir senākā filmu kritiķu grupa ASV un tiek uzskatīta par kino balvu sezonas favorītu noteicējiem. Kopš 2009.gada ar tikai dažiem izņēmumiem tās godalgotās labākās filmas iekļuvušas arī “Oskara” balvas labāko filmu sarakstos.

Animācijas filma ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.