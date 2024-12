Sestdien Lucernā, Šveicē, Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā labākās animācijas pilnmetrāžas filmas godalgu saņēma latviešu režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume”.

Uz šo godalgu pretendēja arī Kristinas Dufkovas “Living Large”, Kloda Barrasa “Savages”, Isabelas Ergeras “Sultana’s Dream”, kā arī Fernando Truebas un Havjera Mariskala “They Shot the Piano Player”.

Ceremonijā Lucernā godalgu “Eiropas režisors” saņēma Žaks Odiārs par filmu “Emilia Perez” (“Emīlija Peresa”).

Kopā ar 14 citām filmām “Straume” pretendē arī uz Eiropas Kinoakadēmijas galveno balvu “Eiropas filma”.

Uz galveno godalgu pretendē arī tādi atzinību citās starptautiskās kinoskatēs saņēmuši darbi kā franču režisores Koralī Faržā “The Substance” (“Substance”), Pedro Almodovara “The Room Next Door” (“Blakusistaba”) un Matī Diopas “Dahomey” (“Dahomeja”).

Visvairāk nomināciju ir Odiāra filmai “Emilia Perez” un Almodovara “The Room Next Door”. Katra no tām nominēta četrām godalgām.

Thank you so much Mr. president! Latvija var!🇱🇻🇱🇻🇱🇻 https://t.co/ubNZeI7548

FLOW wins Best European Animated Feature at the European Film Awards! @EuroFilmAcademy

Congratulations to @gintszilbalodis, Matiss Kaza, @SacrebleuProd, Gregory Zalcman and the whole team! pic.twitter.com/G7bFVv8aGF

— Sideshow (@asideshowfilm) December 7, 2024