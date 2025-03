Godmanis par “Straumes” iegūto “Oskara” balvu: Tas ir tāds mūsu mazās valsts fenomens, kam nav īsti nekāda ekonomiska pamata Ieteikt







“Māksla un sports – tas ir tāds fenomens, kas parādās mūsu mazajā valstī. Un tam nav īsti nekāda ekonomiska pamata, jo mums tas kopprodukts uz cilvēku nav tik liels, mums nav tādas iespējas, mums nav tāda budžeta,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” izteicās bijušais premjers Ivars Godmanis, komentējot režisora Ginta Zilbaloža radītās animācijas filmas “Straume” jeb “Flow” panākumus, saņemot ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru” kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”.

Reklāma Reklāma

“Un, redziet, tajā pašā tādas milzīgas valstis, kam ir šausmīgas iespējas un daudz vairāk naudas, viņas nav tur, kur ir mūsu “Straume”, kur ir mūsu basketbolisti, hokejisti. Tas nozīmē vienu lietu, ka ir kaut kādas tādas sfēras mūsu dzīvē, kuras nav tā viennozīmīgi lineāri saistītas ar to, cik mēs pelnām uz galviņu. Bet, no otras puses, atkal tā – tas jau neradās tukšā vietā! Neticu, ka tas tā nokrīt no gaisa… Tā vide ir radījusi šos hokejistus, māksliniekus. Acīmredzot ļoti svarīgas ir tradīcijas, ka tās ir uzturētas, nav pazaudētas, izsmērētas… Arī dziedāšanas kultūras tradīcijas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu mazajai valstij. Tradīcijas ir tās, kas ģenerē, lūk, šādus te uzplaiksnījumus,” filozofiski runāja bijušais premjers Godmanis TV24 raidījumā, spriežot par mūsu tautiešu panākumiem pasaulē mākslā un sportā.

Līdz ar to Godmanis domā, ka būtu svarīgi Latvijā nepazaudēt šīs gadu desmitiem koptās tautas tradīcijas kultūrā un sportā.

“Uzdevums ir nepazaudēt tās tradīcijas un atbalstīt, pat saprotot, ka ekonomiski mums ir baigi grūti konkurēt ar lielām valstīm. Bet tomēr, redziet, paradoksālā kārtā…un ir mums tie sportisti, arī kultūras darbinieki mums ir ļoti spēcīgi! Mums ir ļoti spēcīga kultūras dzīve. Ja mēs ņemam, piemēram, mūsu simfonisko mūzikas dzīvi, kas notiek Latvijā šodien – šajos gados – , tā ir daudz augstāka nekā jebkurā citā Eiropas valstī! Ja ne lielajā, tad vidēji lielā valstī, jo jūs nekad Briselē nekad nenoklausīsieties tādus koncertus, kādus jūs noklausīsieties Rīgā katru otro nedēļu. Tas nozīmē, ka tas ir efekts, un to jāuztur! Es domāju, ka šajā ziņā “Straume” ir viens no piemēriem, kas tiešām parāda to, ka ne visu tu vari izmērīt, cik tu nopelni naudu uz galviņu,” tā ar lepnumu pauda Godmanis.

Plašāk skatieties pievienotajā video!





































Rīgas lidostā sagaida "Oskaru" ieguvušās filmas "Straume" komandu