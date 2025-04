Graube par nelaimes gadījumu Lietuvā: “Šeit nevajadzētu mēģināt sameklēt kādas ārpolitiskās vai drošības konsekvences” Ieteikt







“Traģisks notikums – tas tā ir, izvairīties mēs no tā nevaram,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” pauda bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Raimonds Graube, izsakot līdzjūtību Lietuvas Pabrades poligonā bojā gājušušo ASV karavīru tuviniekiem. Jau ziņots, ka Pabrades poligonā tika atrasti trīs bojāgājušie ASV karavīri, kas atradās purvā nogrimušajā bruņumašīnā “M88 Hercules”. Savukārt 1.aprīlī tika ziņots, ka ir izdevies atrast ceturtā ASV karavīra mirstīgās atliekas.

“Es gribētu daļēji nomierināt [TV24] skatītājus, ka šeit nevajadzētu mēģināt sameklēt kādas ārpolitiskās vai drošības konsekvences šim negadījumam. Protams, ja Tramps vai kāda cita Amerikas persona gribēs pret šo situāciju vai vispār pret to reģionālo drošību ko teikt, tad drīzāk viņš to izmantos kā piemēru. Tad jā, tad var, jo mēs no tā nekur neaizmuksim, piemērus var atrast jebkur. Ja nebūtu šis piemērs, tad būtu cits. Bet lai tas kļūtu par pats par sevi iniciētu diskusiju, – tas nē. Diemžēl traģēdijas mācībās notiek,” komentēja bijušais NBS komandieris Graube notikušo traģisko nelaimes gadījumu militārajās mācībās Lietuvā.

Vienlaikus Graube uzsvēra, ka karavīri un vēl policisti, ugunsdzēsēji ir vienīgās profesijas pasaulē, kas dara to, par ko citas profesijas vadītājus liktu cietumā. “Piemēram, darba vadītājs celtniecībā nevar teikt: “Lec pa logu ārā!” Nu, skaidrs – pa tiešo uz cietumu, kamēr armijā tā ir norma – ir jātrenējas evakuēties,” skaidroja Graube TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, kāda ir armijas karavīru ikdiena, kad jāpilda arī dzīvībai bīstami mācību uzdevumi, kas maksimāli pietuvināti reāliem kaujas apstākļiem. Graube norādīja, ka NATO struktūrās jebkurš šāds nelaimes gadījums, kāds ir noticis ar ASV karavīriem Lietuvā, ir traģēdija.

Jau vēstīts, ka Lietuvas Pabrades poligonā atrasts ceturtais bojāgājušais ASV karavīrs, kas atradās purvā nogrimušajā bruņumašīnā, tā otrdien, 1.aprīlī, pavēstīja ASV armijas pavēlniecība Eiropā un Āfrikā, ziņoja LETA.

Jau vēstīts, ka ASV armijas evakuācijas bruņumašīna “M88 Hercules”, kurā atradās četri amerikāņu karavīri, pazuda otrdien mācību laikā Pabrades poligonā. Trešdien tika konstatēts, ka tā nogrimusi purvā piecu metru dziļumā.

Bruņumašīna tika izcelta pirmdienas rītā vērienīgā glābšanas operācijā, kurā piedalījās Lietuvas, ASV un Polijas militārpersonas, kā arī citu Lietuvas dienestu speciālisti.

Trīs no bojāgājušajiem karavīriem tika atrasti jau pirmdien, 31.martā.

