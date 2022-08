Foto: publicitātes

27.augustā plkst.18 savas 30 gadu jubilejas koncerttūres ietvaros ar koncertu Dobelē, Ķestermeža estrādē, viesosies populārā grupa «bet bet».

«Sākām jubileju atzīmēt jau 2021.gadā, taču pulcēšanās ierobežojumu dēļ to neizdevās īstenot pilnvērtīgi, tāpēc esam nolēmuši turpināt jubilejas turneju šogad, un nosvinēt to skaļi un jaudīgi!» saka grupas dalībnieki.

Par godu jubilejas koncerttūrei grupa ir sagatavojusi savu labāko un jaunāko skaņdarbu programmu: koncertos skanēs grupas populārākās dziesmas «Kāpēc man nav sarkans mersedess», «Pieklauvē», «Man vienalga viss», «Diena», «Es tevi nemīlu», «Mana mīļā meitene», «Vakara vējā» un citi laika pārbaudi izturējuši skaņdarbi.

Grupas dalībnieks un dziesmu tekstu autors Guntars Račs par jubilejas koncerttūri saka: «Labām lietām nav noilguma. Šis ir jau otrais gads, kad grupa «bet bet» atzīmē 30 gadus uz skatuves, un mēs jūtamies arvien labāk un pārliecinošāk. Katra mūsu satikšanās mums ir svētki, kas pārvēršas par īstām svinībām tad, kad mums pievienojas klausītāji. Mūsu koncerti ir ne tikai enerģijas apmaiņa, bet arī pieredzes apmaiņa, jautri stāsti, muzikāli eksperimenti un improvizācijas.

Esam uzsākuši sadarbību ar ievērojamo Holivudā dzīvojošo latviešu kinomūzikas komponisti Lolitu Ritmani, kuras rezultātā tapušas arī jaunas dziesmas, un divas no tām skanēs arī mūsu koncertos. Taču, protams, koncerta esence būs «vecie labie» hiti par Mersedesu, Par Dienu, par to, ka pat tad, kad nav vienalga, mums tomēr ir Vienalga viss. Būs arī Mīļās meitenes, Mazie cinīši… Mēs Pieklauvēsim, mēs (Ne)mīlēsim Agrā rīta un visbeidzot vienosimies vienā Mēmā un bezgala vienojošā dziesmā! Rībēs bungas, dunēs basi, dziedās ģitāras un klavieru taustiņi, bet visam pāri – Zigfrīda spēcīgās balss vibrāciju dziedinošie toņi! Būs arī neliela dzejas pauzīte, un es iepriecināšu dažus konkrētus klausītājus, veltot tiem savus jaunākos dzejoļus no grāmatām «365».»

Grupas dalībnieki – Zigfrīds Muktupāvels, Guntars Račs, Uģis Tirzītis un Andris Alviķis – ir noilgojušies satikt savus klausītājus! Uz tikšanos!

Biļetes uz koncertu var iegādāties «Biļešu Paradīzes» kasēs un internetā: www.bilesuparadize.lv