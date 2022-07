FOTO. “bet bet” 30 gadu jubilejas koncerts – viens no visemocionālākajiem skatuves mirkļiem

"bet bet" jubilejas koncerts Liepājā

"bet bet" 30 gadu jubilejas koncerts – viens no visemocionālākajiem skatuves mirkļiem







Stāvovācijas, pārpildīta “Pūt, vējiņi!” zāle, sajūsma un emocijas – tā varētu raksturot grupas «bet bet» koncertu, kas pagājušās nedēļas nogalē notika atjaunotajā Liepājas koncertdārzā «Pūt, vējiņi!».

Kā atgādina mūziķi, tieši pirms 30 gadiem uz šīs skatuves grupa «bet bet» saņēma «Liepājas Dzintara» Grand Prix. «Tāpēc mūsu 30 gadu jubilejas koncerts, kuru pagājušajā nedēļas nogalē aizvadījām Liepājā, bija tiešām īpašs.

Šī mums bija īpaša uztāšanās. Ne tikai tāpēc, ka mūsu grupā spēlē divi liepājnieki – Guntars un Andris, bet arī tāpēc, ka uzstājāmies uz skatuves uz kuras tieši pirms 30 gadiem, 1992. gada vasarā saņēmām savu pirmo nozīmīgo balvu – leģendārā festivāla «Liepājas dzintars» Grand Prix!

Ir pagājuši nieka 30 gadi, un mēs atkal kāpām uz šīs skatuves atjaunotās versijas skatuves dēļiem. Mēs bijām līdz sirds dziļumiem aizkustināti par šo iespēju un par neticami sirsnīgo publikas atsaucību. Šis koncerts bija viens no mūsu grupas visu laiku visemocionālākajiem skatuves mirkļiem. Uz skatuves draugi, zālē – draugi un pat aiz skatuves – draugi! Paldies un no visas sirds par šo vakaru visiem, kas to padarīja par iespējamu!» uzsver mūziķi.