Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi trešdien četrpadsmito dienu pēc kārtas turpinājās protesti pret valdības lēmumu atteikties no valsts tuvināšanās ar Eiropas Savienību (ES), savukārt Francijas prezidents Emanuels Makrons aicināja Gruzijas varas iestādes atbrīvot aizturētos demonstrantus.

Makrons izteica šo aicinājumu telefonsarunā ar bijušo Gruzijas premjerministru miljardieri Bidzinu Ivanišvili – valdošās partijas “Gruzijas sapnis” goda priekšsēdētāju, kuri daudzi uzskata par varas ietekmētāju, pat neesot oficiālā amatā.

Makrons ir kārtējais starptautiska mēroga politiķis, kas nosodījis Gruzijas policijas vardabību pret protestētājiem. Protestus izraisīja valdības paziņojums 28.novembrī, ka tā līdz 2028.gadam neuzsāks iestāšanās sarunas ar ES.

Policija ir lietojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalus demonstrantu izklīdināšanai un aizturējusi vairāk nekā 400 no viņiem. Gruzijas tiesībsargs ir apsūdzējis drošības spēkus aizturēto demonstrantu spīdzināšanā.

Policija arī ir iebrukusi opozīcijas partijas birojos un aizturējusi to vadītājus. Sestdien vīri maskās brutāli uzbruka opozicionāriem un žurnālistiem protestu vietas tuvumā.

Yesterday in Georgia, Koba Khabazi, a soldier of the mortar squad of the Georgian Legion detachment, was brutally attacked by pro-government thugs.

Such actions against those who have fought for freedom will not go unnoticed.#GeorgianProtests pic.twitter.com/NFGN7dxOEI

— Georgian Legion (@georgian_legion) December 8, 2024