Haiti sestdien satricināja zemestrīce ar stiprumu 7,2 magnitūdas pēc Rihtera skalas, kurā gājuši bojā vismaz 29 cilvēki un kas nodarījusi plašus postījumus, paziņojušas varasiestādes.

Tomēr amatpersonas atzinušas, ka bojāgājušo skaits var būt daudz lielāks.

Zemestrīce sagrāvusi daudzas ēkas, kā arī nodarījusi citus postījumus.

Izplatīts brīdinājums, ka iespējams cunami.

People of Haiti, needs our support…..@WCKitchen and many other organizations are moving in……..we will be next to you!….#ChefsForHaiti https://t.co/fx3uvBRrYc

— José Andrés (@chefjoseandres) August 14, 2021