Rūdolfs Balcers Foto: REUTERS/SCANPIX

"Haizivis" atsakās no Balcera: Latvijas hokeja izlases uzbrucējs saņēmis nepatīkamas ziņas







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nepatīkamas ziņas saņēmis Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rūdolfs Balcers – Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Sanhosē “Sharks” nolēmis neturpināt sadarbību ar liepājnieku.

Balceram bija spēkā līgums ar Sanhosē vienību arī uz nākamo sezonu, tomēr klubs no sadarbības turpināšanas atteicies, uzbrucēju ievietojot neaizsargāto spēlētāju sarakstā. Ja līdz aizvadītajam vakaram neviens cits klubs Balceru no šī saraksta nepaņēma, tad “Sharks” izpirks līgumu, samaksājot trešdaļu no 1,55 miljonu dolāru lielā atalgojuma.

Ja tā notiks, Balcers kļūs par neierobežoti brīvo aģentu un varēs pievienoties jebkurai citai komandai, ja vien būs interese. Teorētiski tādai jābūt, jo statistikas ziņā Rūdim iepriekšējā sezona bija labākā NHL karjerā – 61 mačā 23 (11+12) rezultativitātes punkti. Pa vidu bija gan trauma, gan saslimšana ar kovidu. Tiesa, arī nenoturēšanās komandas divos vadošajos uzbrukuma virknējumos, jo brīžiem Balceram pietrūka stabilitātes.

Tas ir viens no iemesliem līguma uzteikumam, taču ne būtiskākais, jo Kalifornijas komanda ir sākusi vērienīgu pārbūvi, vispirms ķeroties pie kluba iepriekšējiem vadītājiem.

Vēl aprīlī no amata atkāpās “Sharks” ilggadējais ģenerālmenedžeris Dags Vilsons, kurš savulaik Balceru draftēja, tad aizmainīja uz Otavu, bet vēlāk atgrieza komandā. Tāpat darbu zaudējis galvenais treneris Bobs Bugners. Par ģenerālmenedžeri nu iecelts Maiks Grīrs, kurš ir pirmais melnādainais cilvēks NHL šāda līmeņa amatā.

Grīrs savulaik pats bija hokejists, tagad ķēries pie komandas pārbūves. Viņš teic, ka šķiršanās no Rūdolfa Balcera nav bijusi viegla, taču klubs tā rīkojies, lai ietaupīto naudu tērētu citu spēlētāju iegādei. Skaidrs, ka jaunajā komandas zīmējumā Grīrs latvietim vietu neredzēja.