Kristiāns Rubīns Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Aizsargs Kristiāns Rubīns turpinās sapni par NHL







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas izlases aizsargs Kristiāns Rubīns Nacionālajā hokeja līgā (NHL) kļuvis par neierobežoti brīvo aģentu, jo viņa iepriekšējais klubs Toronto “Maple Leafs” neizteica kvalifikācijas līgumu.

Rubīns aizvadītajā sezonā debitēja NHL, piedaloties trīs spēlēs “Maple Leafs” rindās. Pārējo sezonas daļu viņš pavadīja fārmklubā AHL līgā – Toronto “Marlies” komandā. Sezonas beigās 24 gadus vecais spēlētājs paguva arī uz Latvijas izlasi, piedaloties četros mačos pasaules čempionātā Tamperē.

Optimisma pilns

Pirms diviem gadiem Rubīns parakstīja divu gadu debitanta līgumu ar Toronto klubu. Tas noslēdzās šovasar un “Maple Leafs” bija opcija saglabāt tiesības uz aizsargu, piedāvājot viņam tā dēvēto kvalifikācijas līgumu. Tas paredz vismaz 5% pielikumu pie algas. Piedāvājums gan nesekoja.

Rubīns šādu pavērsienu uztver ar sapratni, uzsverot, ka viņa mērķis par NHL iekarošanu paliek nemainīgs. “Jā, tagad skaitos neierobežoti brīvais aģents un varu saņemt piedāvājumus no jebkuras citas komandas,” sarunā ar “Latvijas Avīzi” savu statusu apliecina Rubīns.

Šobrīd no citiem NHL klubiem galdā nolikta piedāvājuma vēl neesot. “Vakar tikai atvērās brīvo aģentu tirgus, man pagaidām vēl nav nekā. Es to visu ņemu pa mierīgo, un nav tā, ka tagad esmu dusmīgs uz Toronto. Viss dzīvē notiek tā, kā tam jānotiek,” teic hokejists. Sarunas ar Toronto notikušas, par tām gan vairāk zinot viņa aģents no Ziemeļamerikas, taču līgums netika piedāvāts.

Rubīns karjeras turpinājumu šobrīd redz tikai otrpus okeānam. “Es savu amerikāņu sapni par Nacionālo hokeja līgu neatmetu. Rokas nenolaidīšu, neatkāpšos. Vai ir kāda komanda, kurā gribētu spēlēt? Vispirms ir jāsaņem kāds piedāvājums. Eiropā es pagūšu atgriezties, bet, kamēr ir iespēja tur, prioritāte ir Ziemeļamerika,” uzsver Rubīns, kurš sezonai gatavojas Latvijā.

Apetīte nāk ēdot

NHL viņš aizvadījis trīs spēles, pašam sakot, ka pēcgarša ir bijusi tik laba, ka grib vēl to izbaudīt. Tā teikt, apetīte rodas ēdot.

“Debija bija tikai pirmais mazais sapnis, kas tika piepildīts. Ir tā, ka sākumā gribas vienu spēli, kad pie tās tiec, tad gribas nākamo un pēc iespējas vairāk. Gribas tur spēlēt, ticu, ka varu.

Šobrīd trenējos ar citiem bijušajiem un esošajiem izlases spēlētājiem. Mums ir sava grupa, Kaspars Daugaviņš rīko ledu. Daudzi nāk, no pieredzējušajiem Mārtiņš Karsums, Lauris Dārziņš. Liela daļa no Latvijas izlases, gan veterāni, gan šī brīža spēlētāji. Jā, joprojām daļai nav līgumu.

Grūti teikt, vai šovasar tos ir grūtāk iegūt, jo man pašam pēdējos gados par Eiropu nav bijis jādomā. No otras puses, vienmēr katru gadu ir tā, ka daudzi līgumus gaida līdz augusta beigām. Tāda ir mūsu hokejistu dzīve, tā nav tā sabalansētākā, bet ar to jārēķinās,” hokejistu darbā iekārtošanās nianses paver Rubīns. Viņš sezonas beigās paguva uzspēlēt arī pasaules čempionātā Tamperē, piedaloties četros mačos.

“Ielēkt čempionāta vidū komandā nebija nemaz tik viegli, izklausās vienkāršāk, nekā beigās tas man sanāca. Kā komanda arī savu mērķi nesasniedzām, jo vienmēr gribas vairāk. Tomēr bija patīkami uzspēlēt kopā ar savējiem. Izlase vienmēr man bijusi svarīga,” saka Kristiāns.

Aizvadītajā nedēļā trīs Latvijas jaunie hokejisti tika izraudzīti NHL draftā, kas liecina, ka Latvijas hokeja izlasei kādreiz būs labs papildinājums. Pats Rubīns līdz NHL slieksnim ticis bez iekļūšanas NHL draftā. “Forši, ka jaunajiem puišiem tiek tāda iespēja. Man nebija iespējas ko tādu izbaudīt un tāda foršā brīža. Pats pazīstu tikai Klāvu (Veinbergu), jo bija ar mums pasaules čempionātā.

Pateicu, lai izbauda momentu, jo ne visiem tāds tiek. Klāvs ir gudrs čalis, saprot, ka tas ir tikai sākums un smagākais ir tikai priekšā. Latvijas hokejam tas ir tikai pozitīvi, ka vairāk spēlētāju tiek novērtēti NHL,” saka Rubīns.

Okupantu līgā arī Jelisejevs

Latvijas hokejam vakardiena gan nesa arī sliktu vēsti, jo agresorvalstī Krievijā plāno spēlēt uzbrucējs Nikolajs Jelisejevs. Viņš vienojies ar Vladivostokas “Admiral” komandu, kuras galvenais treneris ir Leonīds Tambijevs, visu laiku rezultatīvākais Latvijas izlases spēlētājs.

Jelisejevam aizvadītā sezona bija sapņu stāsts, jo Rīgas “Dinamo” viņš ar 13 gūtiem vārtiem bija labākais snaiperis, paguva debitēt Latvijas izlasē un uzspēlēt gan olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātā, kur iemeta pa vienai ripai katrā turnīrā. Nikolajam ir 28 gadi, veiklas rokas, bet izvēles šaubīgas.

Šī Jelisejeva izvēle nozīmē, ka arī viņam, tāpat kā vārtsargam Jānim Kalniņam, karjera izlasē ir noslēgusies. Kalniņš iepriekš parakstīja līgumu ar Habarovskas “Amur” komandu. Jelisejevs jau nopozējis Vladivostokas kluba kreklā, šķiet, ka atrodas arī Tālajos Austrumos. “Admiral” interneta mājaslapā zem ziņām tiek pievienota mirkļbirka #SvoihNeBrosaem Z, kas ir tieša Krievijas kara Ukrainā atbalstīšana. Tur nu spēlēs un karu atbalstīs arī Latvijas izlases hokejists.