“Pienāk pensijas gadi, pensija ir simboliska, izdzīvot nevar.” Mūziķis Hermanis par izmaiņām, kas var skart autoratlīdzību saņēmējus

“Es esmu diezgan liels nodokļu maksātājs kā fiziska persona. Es katrā mēnesī visos nodokļos par pagājušo gadu apmēram pie 2000 eiro samaksāju. Tad kāpēc man, nodokļus maksājot, un, protams, pietiekoši intensīvi strādājot, lai nodokļi būtu tik lieli, kāpēc man jāfinansē daļa no tiem, kas nemaksā, tomēr saņem minimālo sociālo grozu?”, runājot par nodokļu izmaiņām, kas 2021.gadā varētu sagaidīt autoratlīdzību saņēmējus, RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP5” norādīja mūziķis un producents Aivars Hermanis.

Runājot par situācijām, kad tiek slēgti autoratlīdzību līgumi, viņš arī skaidro, ka konsultē cilvēkus un norāda uz juridisku aplamību slēgt autortiesību līgumu, ja nav autortiesību objekta.

“Autortiesību objekts ir šāds – komponists saraksta dziesmu, tā ir notīs, tā ir ierakstīta. Tas ir tas objekts, par ko var slēgt līgumu. Turklāt autortiesības ir skaidri definētas likumā,” uzsver Hermanis.

Hermanis arī norāda, ka arī tajos 39 000 gadījumu, kad cilvēki norādījuši, ka ir autoratlīdzības saņēmēji, iespējams, tur ne tuvu nav autorlīgumi šī vārda pareizajā izpratnē. Un vēl ir ļoti daudzi, par kuriem, iespējams, šī ministrija nemaz nezina.

Viņš arī norāda, ka problēma pamatā ir tajā, ka daudziem nav vēlmes maksāt sociālo nodokli.

“Pienāk pensijas gadi, nauda ir simboliska, izdzīvot nevar, un tad, protams, ir valsts un visa pasaule ir vainīga,” komentējot situācija, kāda var rasties nemaksājot sociālo nodokli, norāda mūziķis.

Atgādinām, ka autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, un kuriem ir noteikta īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība.

Cilvēkam, kura ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuram vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai darba algas apmērs pie viena vai vairākiem darba devējiem ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 430 euro, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Autoratlīdzības saņēmējs, kurš ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru obligātās iemaksas mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas apmēra (2020.gadā – 430 euro), nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais.

Minētais atbrīvojums neattiecas uz autoratlīdzības saņēmēju, kurš ir mikrouzņēmuma darbinieks vai nodarbināts lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.