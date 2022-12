Šogad Somijā notikušajā pasaules hokeja čempionātā, kur līdzjutējiem bija aizliegts tribīnēs izmantot vizuālu atbalstu kara nomocītajai Ukrainai, ar viltību un gudrību izcēlās Čehijas izlases līdzjutēji. Arī nākamgad Rīgā hokeja fani nevarēs tieši paust atbalstu Ukrainai, piemēram, ienest Ukrainas karogu hallē, taču Latvijas hokeja fanu izdoma allaž ir liela, un jācer, ka viņi nepievils. Foto: Jiri Priban/TWITTER

Hokeja čempionātā bez Ukrainas







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pasaules hokeja čempionātā nākamā gada maijā Latvijā un Somijā, visticamākais, nebūs atļauta atbalsta paušana Ukrainai.

Abu valstu čempionāta organizāciju komiteju vadītāji vienojušies drošības vadlīnijas izstrādāt pēc Starptautiskās futbola federāciju asociācijas (FIFA) kodeksa, kas aizliedz jebkāda veida politiskās izpausmes savos turnīros. Latvijas organizācijas komitejas vadītājs Edgars Buncis norādīja, ka tas tiek darīts drošības nolūkos, lai nedotu pamatu tam, ka līdzjutēju vidū izceļas nesaskaņas. Tādējādi noprotams, ka “Arēnā Rīga” nedrīkstēs ienest Ukrainas karogu, lai paustu vismaz simbolisku atbalstu nācijai, kuru plosa Krievijas okupantu karaspēks.

Buncis atgādināja, ka arī šopavasar, kad hokeja čempionāts risinājās Somijā, tas nebija ļauts. Līdzjutēji izdomāja veidu, kā to apiet, ar vārdiem uzrakstot uz lapas “blue” un “yellow” (latviski – zils un dzeltens) jeb Ukrainas karoga krāsas. Viņš gan piebilda, ka šobrīd vēl nav zināms, vai identiski noteikumi būs arī nākamā gada čempionātā.

Organizācijas darbi rit savu gaitu. Lai gan bija paredzēts biļetes uz atsevišķām spēlēm tirdzniecībā laist februārī vai martā, nolemts, ka tādas būs pieejamas jau no pirmdienas. Līdz šim bija pieejamas tikai dienas biļetes un uz spēlēm Latvijā pārdoti aptuveni 15 procenti no pieejamajām skatītāju vietām. Aptuveni 70 procentus no tām iegādājušies ārzemnieki, un visaktīvākie, nopērkot aptuveni pusi, – čehi.

Tāpat aktīva interese ir no šveiciešiem un slovākiem. Tas, ka latvieši pagaidām bijuši kūtrāki, Buncim nav pārsteigums. Viņš cer, ka tuvāko divu trīs nedēļu laikā pārdošanas apjomi dubultosies un hokeja biļetes fani pirks kā dāvanas gaidāmajos svētkos. Tāpat jāņem vērā, ka šoziem krietni augušas izmaksas par komunālajiem rēķiniem, un tiek sagaidīts, ka lielāka fanu aktivitāte būs pavasarī, kad daudziem būs lielāka skaidrība, vai var atļauties skatīties hokeju klātienē. Tas ir dārgs prieks, uz Latvijas spēlēm (no pirmdienas) maksās, sākot no 89 eiro (trešajā kategorijā cena būšot 49 eiro).

Pasaules čempionāts risināsies no 12. līdz 21. maijam. Latvijā notiks vienas grupas spēles un divi ceturtdaļfināla mači, bet izšķirošā stadija – Somijā.

Latvijas U-18 izlase vakar pirmo reizi devās uz pārbaudes turnīru Kanādā, kur spēkosies ar šīs valsts rietumu un austrumu izlasi, tāpat ASV un Zviedriju. Latvijas Hokeja federācijai (LHF) tas izmaksās ap 60 tūkstošiem eiro, taču pieņemts lēmums radušos iespēju nelaist garām, jo tā ir laba skatuve, kur talantīgākajiem jauniešiem sevi parādīt, cerot iekļūt nākamā gada Nacionālās hokeja līgas draftā, uzsvēra Buncis, kurš ir arī LHF valdes loceklis.

Tikmēr Nacionālajā hokeja līgā (NHL) kārtējais “murgs” Kolumbusas “Blue Jackets” komandas izpildījumā, savās mājās ar 4:9 zaudējot Bufalo “Sabres”. Jau pēc nepilnām astoņām minūtēm bija 0:3, Elvim Merzļikinam pēc trešā ielaistā gola nomainot Jūnasu Korpisalo mājinieku vārtos. Tas neko daudz nemainīja, pēc 20 minūtēm mājinieki jau dega ar 0:6. Sasmelt ūdeni neizdevās, un otrajā periodā vēl trīs ripas ielidoja Merzļikina vārtos. Pēdējā trešdaļā “Blue Jackets” cietoksnī atkal atgriezās Korpisalo, taču spēle jau bija zaudēta. Par mača varoni kļuva “Sabres” uzbrucējs Teidžs Tompsons, kuram pieci gūti vārti un rezultatīva piespēle. Zemgus Girgensons nospēlēja vairāk par 15 minūtēm, taču palika bešā.