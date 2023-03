Jēkabpils novada atklātajā hokeja čempionātā spēlē arī Rodrigo Laviņš, Latvijas izlases rekordists aizvadīto spēļu skaita ziņā (230). Foto: Lāsma Irša

Latvijas hokeja kartē jaunākais punkts – Jēkabpils. Sportisks novads un labs treneru kolektīvs Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas hokeja kartē jaunākais punkts ir Jēkabpils, kur ripas spēli iedzīvina valstsvienības kādreizējais aizsargs Rodrigo Laviņš.

Jēkabpilī jaunā sporta halle, tostarp ar 58×28 metrus lielu ledus laukumu un tribīnēm 300 skatītājiem, tika atklāta 2020. gadā, pirmajās divās sezonās bija jāsaskaras ar kovida pandēmijas ierobežojumiem, bet šoziem var strādāt bez šķēr­šļiem. Laviņa ģimenei Salas pagastā Jēkabpils novadā ir lauku mājas, un jau agrāk viņš vietējiem apliecinājis – kad būs halle, labprāt nākšu trenēt, tādējādi tagad bērni uzņemti Laviņa vārdā nosauktajā sporta studijā.

“Forši, ļoti pozitīvi, daudz bērnu, daudz meiteņu. Jēkabpils ir sportisks novads. Labs treneru kolektīvs, tas ir svarīgi, jo tad ir prieks strādāt. Audzēkņi pārsvarā ir jēkabpilieši, bet brauc arī no Madonas novada, Viesītes un vēl citām apkārtnes vietām. Treneri saka, ka te bērni paklausīgāki nekā Rīgā. Varbūt tāpēc, ka meitenes ir grupā, līdz ar to mierīgāki, lielāka disciplīna. Domāju, ka hokejs Jēkabpilī iedzīvosies,” “Latvijas Avīzei” sacīja Rodrigo Laviņš, kurš paralēli arī turpina darbu Rīgā.

Apmierināts ar novēroto treniņu procesā un bērnu emocijām ir ledus halles vadītājs Aigars Krasovskis. Viņš stāsta, ka Jēkabpils halli gribēja būvēt jau 2008. gadā, taču plānus uz desmit gadiem nācās atlikt ekonomiskās dižķibeles dēļ.

Vasarā treniņu nometnes Jēkabpilī rīkoja hokeja komandas no Rīgas, arī daiļslidotāji. “Pieprasījums ir, daudzi labprāt brauktu, arī lietuvieši, bet problēmas ir ar izmitināšanu. Vasarā ir vieglāk, var dzīvot kopmītnēs. Tepat blakus ir viesnīca, kuru plānots renovēt, bet redzēs, kad to realizēs. Tas būtu ļoti svarīgi, jo sporta komplekss ir labs, ja atrisinātu dzīvošanas jautājumu, varētu aizvadīt lielākus turnīrus,” tā Krasovskis.

Šobrīd norisinās izšķirošās spēles Jēkabpils novada atklātajā hokeja čempionātā, kas pilsētā ir gana populārs, un tribīnes uz spēlēm bieži ir pilnas. “Uzskatu, ka mums ir veiksmīgākais čempionāts reģionā, ja salīdzina ar Rēzekni un Daugavpili, interesants spēku samērs. Piedalās komanda no Kalupes (Augšdaugavas novads), ir apvienotā Kokneses un Aizkraukles komanda, divas no Madonas un divas no Jēkabpils,” teic Krasovskis. Spēlētāju vidū arī Latvijas hokejā labi zināmi uzvārdi – Guntis Džeriņš, Mārtiņš Jakovļevs.

Iepriekšējā vasarā ledus haļļu vadītāji cēla trauksmi par astronomiski pieaugušajiem elektrības rēķiniem. Aigars Krasovskis norāda, ka Jēkabpilī ziema pārdzīvota bez bažām par iespējām pildīt finansiālās saistības, aukstajā laikā elektrības patēriņš ir mazāks. Maijā gan ledu, visticamāk, uz diviem mēnešiem kausēs nost.