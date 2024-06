Baltijas praida laikā pie Rīgas rātsnama neizkārs LGBTK+ karogu, šodien tviterī paziņojis Rīgas domes deputāts Igors Kļaviņš (P).

Viņš norāda, ka vērsies pie Rīgas mēra Viļņa Ķirša (JV) ar aicinājumu izkārt varavīksnes karogu pie Rīgas rātsnama – kā tas bija izkārts 2023.gadā.

Deputāts saņēmis atbildi no Rīgas mēra, ka tolerance un koleģialitāte esot vērtības, kuras mērs ievērojot arī savā darbā. Tomēr, apzinot pārējo Rīgas domē ievēlēto deputātu frakcijas, Ķirsis neesot saņēmis atbalstu karoga izkāršanai.

Ķirsis aicina respektēt kolēģu viedokli, taču uzsver, ka galvaspilsēta ir nelokāma savā apņēmībā attīstīties par iekļaujošu un tolerantu pilsētu.

Kļaviņš tviterī Rīgas domes koalīciju nosaucis par homofobijas koalīciju, norādot, ka tā LGBTK+ cilvēkus atbalstot tikai vārdos, bet ne darbos.

Tikmēr “Par” izpilddirektors Miks Celmiņš sociālajos medijos norāda, ka varavīksnes karogs tikšot izkārts pie valdības nama, jo esot jāatzīmē, ka pieņemti astoņi likuma grozījumi partnerattiecību reģistrēšanai. Tas, viņaprāt, arī došot stimulu arī citviet Latvijā šādus karogus izkārt.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš Rīgas mēra Mārtiņa Staķa (P) laikā 2003 gadā “Riga Pride” laikā pie Rātsnama varavīksnes karogs tika izkārts, savukārt Staķis saņēma pārmetumus no koalīcijas partneriem par šādu rīcību.

Šovasar jūnijā Rīgā vairāk nekā nedēļu notiks dažādi Baltijas praida pasākumi, kas noslēgsies ar gājienu 15.jūnijā, aģentūru LETA iepriekš informēja Latvijas cilvēktiesību aktīvists un LGBTQI tiesību aizstāvis Kaspars Zālītis.

“Baltic Pride” sāksies ar Praida nama atklāšanu 6.jūnijā un turpināsies ar dažādām aktivitātēm, ieskaitot sarunas par erotiku mākslā, plakātu darbnīcu, kino, ballēm un forumu “Dažādības un iekļaušanas forums”.

Rīgas domes lēmums raisījis viedokļu paušanu soctīklā “x”:

Pašvaldības institūcijām nav jāreklamē un šādi jāatbalsta vienas sabiedrības daļas (laikam 10-15% aptuveni) – pieaugušu cilvēku privātās/ intīmās dzīves nianses. Tā ir tikai un vienīgi viņu privātā dzīve – ja vēlaties to propagandēt- dariet to ar privātiem resursiem. Ok?

— Jacques of S'T'A (@JacquesofSTA) June 4, 2024